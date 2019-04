Im Kinder- und Jugendclub in Hecklingen wird das neue Kunstprojekt nach Ostern stattfinden. Gabriele Schlichting (links) und Nina Müller treffen in der Kreativwerkstatt Vorbereitungen. Foto: Nora Stuhr

Unter dem Motto "Dein Platz in unserer Stadt" sollen in Hecklingen künftig farbige Raritäten zum Verweilen einladen.

Hecklingen l Das ist das Ansinnen eines Kunstprojektes, das nach Ostern startet und alte Stühle in kreative Sitzgelegenheiten verwandeln will. Hinzu kommt: Das Vorhaben verbindet Generationen. Triste braune Möbel müssen nicht länger langweilig sein. Sie können mit unterschiedlichen Mustern in knallbunten Farben zu echten Unikaten werden und dabei noch einen Zweck erfüllen, denn die Stadt hat kein Geld zur Anschaffung von Bänken und Co..

Daher haben sich kreative Köpfe in Hecklingen einfallen lassen, wie man mehrere Fliegen mit einer Klappe schlägt. Dabei treffen Generationen aufeinander und es handelt sich weiterhin um ein inklusives Projekt.

Doch um was geht es genau? Dazu eines nach dem anderen. Unter dem Motto „Dein Platz in unserer Stadt“ startet nach Ostern eine Kreativwerkstatt für Kinder und Jugendliche im Jugendclub in Hecklingen (Stadtschlosskeller 1a). Hier werden alte Stühle abgeschliffen, mit knallbunten Farben in wilden Mustern fein säuberlich zu neuem Leben erweckt und zum Schluss mit Bootlack wetterfest gemacht. Danach, so das Ziel, sollen mehrere Stühle als Sitzgelegenheiten in der gesamten Stadt zur Verfügung stehen, etwa in sozialen Einrichtungen wie Seniorenheimen oder Kindertagesstätten.

Gemeinschaftsprojekt

Dabei handelt es sich um ein Gemeinschaftsprojekt der Stadt Hecklingen, des Stadtseniorenrates, die Lebenshilfe Bördeland e.V. und die Klusstiftung zu Schneidlingen und Groß Börnecke. Geldgeber ist die Salzlandsparkassenstiftung.

Die Vorfreude auf das Projekt ist schon jetzt in vollem Gange und Vorbereitungen laufen. Viele Materialien, die bei Bedarf genutzt werden können, stehen im Jugendclub bereit. Auch alte Stoffe zum Beziehen von Polstern und Co. sind da, können aber ebenso wie alte Möbel noch abgegeben werden. Bei der Stadtkinder- und Jugendpflegerin Gabriele Schlichting laufen die Fäden der Organisation zusammen. Sie erzählt, dass die Teilnehmer natürlich ihre eigenen Ideen mit einbringen können, wenn es um die Gestaltung geht. Außerdem kann jeder sich auch seinen eigenen Stuhl mitbringen und diesen dann bemalen.

Für die spätere Aufstellung der Möbel in der Stadt stehen bereits vier alte Sitzgruppen in der Einrichtung bereit.

Der Fantasie sind auf jeden Fall keine Grenzen gesetzt. Das wird bereits deutlich, sieht man Bilder von Möbeln, die so gestaltet sind, wie das alte Inventar in Hecklingen einmal zu neuem Leben erweckt werden soll.

Seniorenrat findet's gut

Mitglieder vom Seniorenrat finden den Einfall toll, möchten sich ebenfalls gern an der Aktion beteiligen und mitmachen. „Ich habe die Idee von Gabriele Schlichting im Rat angesprochen und gesagt, was geplant ist.“ Verschiedene Senioren hätten gesagt, dass sie mitmachen würden, berichtet die Vorsitzende des Beirates Heidi Hoffmann. „Wir helfen gern. Die Idee ist auf jeden Fall schön.“

Auch ein junges Mädchen, das kürzlich bei der Stadt Hecklingen zum Girls Day in der Verwaltung im Bereich Sozialarbeit ein Schnuppertag-Praktikum absolvierte, fand den Einfall gut. Die zwölfjährige Nina Müller aus Egeln war interessiert, zu erfahren, welche Möglichkeiten es gibt, Brücken zu schlagen, um vielen Beteiligten einen Nutzen zu schenken. „In erster Linie geht es aber vor allem um den Spaß“, freut sich Gabriele Schlichting auf das nun anstehende Projekt und die Zeit mit den jungen Teilnehmern. Sie sagt, dass auch noch alte Stoffe und Stühle gesucht werden. Wer was übrig hat, das er nicht mehr benötigt, habe die Möglichkeit, es dem Kinder- und Jugendclub zur Verfügung zu stellen, sagt sie.

Kinder- und Jugendliche, die Lust haben, in der Ferienwoche vom Dienstag, 23. April bis Freitag, 26. April immer von 10 bis 14 Uhr im Jugendclub in Hecklingen (Geisterkeller 1a) im Stadtschloss teilzunehmen, melden sich im Rathaus an. Das ist noch möglich bis zum Mittwoch, 17. April, telefonisch unter (03925) 927010 oder per E-Mail unter gschlichting@stadt-hecklingen.de.