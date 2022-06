KVG: Salzlandkreis schreibt Geschäftsführer-Position neu aus

Schönebeck/Staßfurt - „Die Arbeitsfähigkeit ist hergestellt.“ Landrat Markus Bauer, frisch zurück aus dem Urlaub, informierte die Mitglieder des Kreisausschusses am Mittwochabend über die Neuigkeiten im Zuge der notwendig gewordenen Neubesetzung der Geschäftsführer-Position in der Kreisverkehrsgesellschaft Salzland (KVG). Nachdem Janko Wilke freigestellt worden war, hat der bisherige Aufsichtsratsvorsitzende Helmut Zander die Geschäftsführung kommissarisch übernommen. Laut Bauer hat er einen Vertrag für drei Monate unterschrieben – bis 31. Oktober. Das ist auch das Datum, an dem der Vertrag mit Wilke ohnehin ausgelaufen wäre.