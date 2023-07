E-Autos versus Fußgänger Ladeinfrastruktur für E-Autos: Wie Ladekabel die Sicherheit auf Fußwegen beeinflussen

E-Autos werden nicht nur an Ladesäulen oder in der heimischen Garage mit Strom versorgt. Doch was ist, wenn ein Ladekabel über einen öffentlichen Fußweg führt?