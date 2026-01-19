Landrat Markus Bauer überrascht am Samstag mit einem Buch – und er wünscht sich ein neues Label, um die Produkte der Region besser ins Schaufenster zu stellen.

Aschersleben/Staßfurt - Der Eingangsbereich der Ballhaus-Arena in Aschersleben ist in schummrig rotes Licht getaucht. Auch in der Arena ist es nicht so hell wie bei Basketball-Spielen der „Tigers“. Heute ist aber kein Nachtbarbetrieb, wie das Rotlicht vermuten lässt, sondern der gemeinsame Neujahrsempfang des Salzlandkreises und der Salzlandsparkasse mit Hauptsitz in Staßfurt. Mit 400 geladenen Gästen. Und in „Sparkassen-Rot – wie es später heißt. Unter den Gästen sind Landtagspräsident Gunnar Schellenberger (CDU), Wissenschaftsminister Armin Willingmann (SPD), Sozialministerin Petra Grimm-Benne (SPD), Oberbürgermeister und Bürgermeister der Städte im Kreis und Kreistagsmitglieder. Landrat Markus Bauer (SPD) wünscht nicht nur ein gesundes, sondern auch ein kreatives neues Jahr mit vielen guten Botschaften aus der Region und für die Region. Sparkassenchef Hans-Michael Strube etwa erzählt Gleichnisse von Bienen, Blumen und Kuhweiden.