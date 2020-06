Bei einer Regionalkonferenz in Schönebeck stellen sich beide Kandidaten den Fragen der Genossen.

Schönebeck l Nach langer Corona-Pause und zu vielen Videokonferenzen haben die Sozialdemokraten in Sachsen-Anhalt offenbar wieder Lust auf ein bisschen persönliche Parteipolitik. „Es tut gut, wieder unter Sozis zu sein“, sagte die Fraktionsvorsitzende im Landtag, Katja Pähle, am Freitagabend im ehemaligen Schönebecker Kreistagssaal bei Weltrad. Bei dieser zweiten von insgesamt fünf SPD-Regionalkonferenzen in Sachsen-Anhalt stellte sie sich gemeinsam mit Herausforderer Roger Stöcker den Fragen der rund 60 Genossen. Beide bewerben sich um die Spitzenkandidatur der Partei für die Landtagswahlen 2021. Rund 3500 Sozialdemokraten in Sachsen-Anhalt können bis zum 10. Juli in einem Mitgliederentscheid darüber abstimmen, wer von den beiden den Wahlkampf anführen soll.

Herausgefordert wird die erfahrene Landespolitikerin vom Kommunalpolitiker und SPD-Kreisvorsitzenden Roger Stöcker aus Hecklingen, der als Politikwissenschaftler an der Universität Magdeburg tätig ist. Mit seiner Betitelung als „Außenseiter“ durch die Medien könne er gut leben, wie er sagte. Denn genau das wolle er auch zur Landespolitik beisteuern: eine Außenansicht aus kommunaler und wissenschaftlicher Perspektive. „Wir haben als SPD kein inhaltliches Problem. Unser Problem ist, dass wir nur als Anhängsel der CDU wahrgenommen werden“, sagte der 35-Jährige, der mit einer neuen Aufbruchsstimmung beim Landtagswahlkampf antreten will. „Auch die jungen Leute sollen sehen, dass die alte Dame SPD eigentlich ganz sexy Inhalte hat“, so Stöcker. Nach der Halbierung der Stimmenanteile der SPD auf zehn Prozent bei der vergangenen Wahl könne die Partei dann wieder erfolgreich sein.

Kommunalpolitiker aus Hecklingen tritt an

Für Fraktionsvorsitzende Katja Pähle aus Halle standen hingegen die Erfolge der eigenen Partei als Teil der Regierung und die eigene Erfahrung im Mittelpunkt. „Nicht lockerlassen“, sei ihr Motto. Ihre Mutter habe ihr in der Vergangenheit schon mal die Beharrlichkeit einer ägyptischen Foltermaschine attestiert. So konnte die 42-Jährige etwa gemeinsam mit der Partei die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge und das Azubiticket durchsetzen. Und dass, obwohl die Ausbaubeiträge nicht einmal Teil des gemeinsamen Koaltitionsvertrages mit CDU und Grünen war.

Bei vielen Themen, sei es der Bildungspolitik, der medizinischen Versorgung oder einer besseren finanziellen Ausstattung der Kommunen, waren beide Kandidaten im Großen und Ganzen inhaltlich eher einer Meinung, wie sie selbst vor etwa 60 Zuschauern in Schönebeck einräumten. Dass Katja Pähle bei der Frage nach ihren Unterschieden ihre Teamfähigkeit ins Spiel brachte, konnte man möglicherweise, aber nicht zwingend, als kaum getarnte Breitseite gegen ihren Herausforderer verstehen. Vielleicht wollte sie aber auch einfach lieber über sich und nicht über den Konkurrenten reden.

Doppelspitze statt Herausforderung?

Auch sonst bemühten sich beide Kandidaten, möglichst wenig übereinander zu sprechen und betonten, dass sie nach dem Mitgliederentscheid unabhängig vom Ausgang weiter zusammenarbeiten wollen. Der SPD-Fraktionsvorsitzende im Landkreis Börde, Wolfgang Zahn, hatte daher auch einen überraschenden Vorschlag: „Wir haben zwei tolle Leute. Beide sollten daher eine Doppelspitze bilden.“ Anstatt gegeneinander zu kandidieren, sollten sie sich ihre Aufgaben teilen: „ Katja als Fraktionsvorsitzende und Roger als Spitzenkandidat.“ Denn: „Er ist jung, dynamisch und stellt sich auf den Tisch“, so Wolfgang Zahn. Wahlkampf könne Roger Stöcker daher besser.

Doch der SPD-Landesvorsitzende und Moderator Andreas Schmidt winkte gleich ab: „Den Vorschlag hättest du vor einem Jahr machen müssen. Jetzt sind beide durch das Verfahren dazu verdammt, gegeneinander zu kandidieren.“ Wolfgang Zahn will seine Idee einer Doppelspitze daher nach dem Mitgliederentscheid beim Landesparteitag erneut einbringen.