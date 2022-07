Landwirtschaft: Bauern im Salzlandkreis kämpfen mit großen Problemen

Ein roter Traktor fährt durch ein blaues Meer. Die Kornblumen hier auf einem Feld zwischen Rathmannsdorf und Güsten hat die Agrar-Genossenschaft e. G. Amesdorf angebaut, die vermehrt mit Sonderkulturen arbeitet und somit nicht zuletzt für Bienenfutter sorgt. Aus den Kornblumen wird Saatgut erzeugt. Bevor das aus den Blüten gedroschen werden kann, muss die abgemähte Pflanze auf dem Feld vortrocknen. Die Amesdorfer versuchen sich auch an solchen Sonderkulturen wie Natternkopf und Anis. Majoran haben sie ebenfalls im Repertoire. Der Boden ist geeignet, große Sorgen bereitet allerdings fehlendes Wasser.

Staßfurt/Bernburg - Ein Meer von Kornblumen wogt in allerlei Blautönen auf einem Feld. „Es gibt hier besonders viele Sonderkulturen“, bestätigt Nadine Börs, die als Referentin für Ackerbau und Pflanzenproduktion des Landesbauernverbands viel im Salzlandkreis unterwegs ist. Ihr Büro befindet sich in Bernburg-Strenzfeld. Man sehe nicht nur Wildblumen wie Kornblume, Malve oder Phazelie, sondern auch Arznei- und Gewürzpflanzen. „Die Gegend um Bernburg, Calbe und Aschersleben ist prädestiniert für derartigen Anbau“, sagt Börs, „Seit 130 Jahren gibt es Majoran aus Aschersleben. Die Betriebe hier haben sich spezialisiert.“ Bei Oregano und Majoran betragen die Anbauumfänge beispielsweise etwa 228 Hektar im Salzlandkreis, in ganz Sachsen-Anhalt sind es 280 Hektar.