Gehwege und Kanaldeckel in Schneidlingen sind während der Bauarbeiten auf der B 180 in Nebenstraßen kaputt gefahren worden. Warum Martin Zimmermann deshalb nicht nur die Lkw-Fahrer im Visier hat.

Lastwagen sorgen für Schäden in Schneidlingen

Ärger an der Baustelle

Die Lkw haben in Schneidlingen Gehwege und ganze Kanaldeckel beschädigt.

Schneidlingen - Schneidlingens Ortsbürgermeister Martin Zimmermann ärgert sich darüber, dass während der Sanierung der Ortsdurchfahrt der Bundesstraße 180 in seinem Ort mehrere Lkw einige Gehwege und sogar ganze Kanaldeckel beschädigt haben. „Es ist genau das passiert, was ich zuvor vermutet hatte, wenn man unsere Straßen nicht sperrt gegen den Lkw-Verkehr“, sagte Martin Zimmermann. Er hatte sich mit seinen Befürchtungen an den Bürgermeister der Stadt Hecklingen, Hendrik Mahrholdt, gewandt und ihn um Unterstützung gebeten.