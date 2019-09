In Hecklingen wurde eine Leiche bei der Brandbekämpfung einer Laube festgestellt. Foto: Matthias Strauss

In Hecklingen wurde beim Brand einer Laube eine Leiche entdeckt.

Hecklingen (fr) l Bei der Bekämpfung eines Laubenbrands in Hecklingen haben Kameraden der Ortsfeuerwehr eine Leiche im Brandobjekt festgestellt. Das Feuer war am frühen Sonntagmorgen, gegen 4.40 Uhr, durch eine 30-jährige Anwohnerin der benachbarten Karl-Hans-Straße mitgeteilt worden. Nach derzeitigem Erkenntnisstand handelt es sich bei der aufgefundenen Leiche um eine bisher noch nicht zweifelsfrei identifizierte männliche Person. Die Ermittlungen dauern an.