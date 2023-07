Acht Teams hat der Handballverein Rot-Weiss Staßfurt im Spielbetrieb, 200 Mitglieder – und „Die Trommler“. Seit dem Aufstieg der Ersten in die Mitteldeutsche Oberliga begleitet diese treue und lautstarke Truppe ihren Verein als Bodeclub. Was Mannschaft und Verein davon halten.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Staßfurt - „Die Trommler“ der Staßfurter Handballer waren schon immer „berühmt-berüchtigt“. Wer in deren Nähe saß und Spiele in der Merkewitzhalle verfolgte, fand bestenfalls mit einem anhaltenden Ohrensausen aus der „Hölle“ raus. Die Akustik von damals ist einfach unerreichbar, auch wenn sich die Handballer insgesamt über die neue Sporthalle in Staßfurt-Nord schon freuen können.