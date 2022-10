Lehrermangel: Das sagen Pädagogen aus Staßfurt zu Vorschlägen der GEW

In Sachsen-Anhalt gibt es großen Lehrermangel. Wie kann der Lehrerberuf attraktiver werden? Die Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft (GEW) hat verschiedene Vorschläge formuliert. Die werden an Staßfurter Schulen aber kritisch gesehen.

In den Schulen in Sachsen-Anhalt fehlen Hunderte Lehrer.

Staßfurt - Der Hilfeschrei ertönt in Form von Ausschreibungen immer wieder – und stößt doch auf zu wenig Rückmeldungen. Am 5. Oktober hat das Landesschulamt in Sachsen-Anhalt (mal wieder) Stellen für Lehrkräfte ausgeschrieben. Hunderte Stellen sind frei. Wie akut der Mangel ist, zeigt sich auch daran, dass gar nicht mehr immer für einzelne Schulen gesucht wird, auch im Salzlandkreis. „Grundschule im Salzlandkreis“ und „Förderschule im Salzlandkreis“ lauten zum Beispiel zwei aktuelle Ausschreibungen. Gesucht wird offensichtlich fast an jeder Schule.