Lehrermangel im Salzlandkreis immer akuter

Schönebeck/Staßfurt - Zehn Jahre lang hatte Christian Horn als Qualitätsmanager in einer großen Druckerei in Schönebeck gearbeitet. Dann kam er an einem Punkt in seinem Leben, an dem er neue Wege gehen wollte. „Es war ein guter Zeitpunkt, mich neu zu orientieren. Es hat mich gereizt, mich neu zu erfinden“, erzählt der 38-jährige Familienvater. Weil er an der Uni Magdeburg ein BWL-Studium mit Diplomabschluss absolviert hatte, konnte er sich als Seiteneinsteiger an Schulen bewerben.