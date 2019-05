Zu einem Leichenfund wurde die Polizei in Rathmannsdorf gerufen. Symbolbild: Rene Ruprecht/dpa

Eine stark verweste Leiche wurde am Dienstagnachmittag in Rathmannsdorf gefunden.

Rathmannsdorf l Wie ein Polizeisprecher des Salzland-Reviers gestern auf Nachfrage mitteilte, hätten erste Ermittlungen keine Einwirkungen Dritter am Fundort ergeben. Der befindet sich in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Klausstraße.

Der Leichnam wurde in die Rechtsmedizin überwiesen, um die genaue Todesursache zu klären.

Polizei ermittelt in alle Richtungen

Aufmerksam war die Polizei gemacht worden, nachdem eine Frau nicht zu einer sonst regelmäßig stattfindenden medizinischen Behandlung erschienen war.

Ob es sich bei dem Leichenfund um diese Patientin handelt, habe am Fundort derweil nicht festgestellt werden können – die Verwesung war bereits weit fortgeschritten, so der Polizeisprecher.

In solchen Fällen werde grundsätzlich in alle Richtungen ermittelt.