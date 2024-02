Seit Jahresbeginn arbeitet der Salzlandkreis in einer neuen Struktur. Eine neue, größere Rolle spielt dabei Thomas Michling, der jetzt als „Leiter der Verwaltungsdirektion“ firmiert. Ist das nur eine schlankere, modernere Verwaltung? Oder vielleicht doch eher schon wieder eine Doppelspitze aus ihm und Landrat Markus Bauer?

Bernburg. - Wer Manfred Püchel nach der Rolle des Landrates in Sachsen-Anhalt fragt, landet schnell in den 1990er Jahren. Mittendrin in der Debatte, wie die Kommunalverfassung des neuen Landes aussehen soll. Weiter mit der Doppelspitze aus repräsentierendem zum Beispiel auf dem Bürgermeisterposten und einem Direktor für die Verwaltung? Oder lieber ein direkt gewählter, der für alles verantwortlich ist?