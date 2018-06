Mit dem Projekt „Getragen wagen" klettert die Evangelische Jugend Anhalts zurzeit durch die Leopoldshaller Kirche.

Staßfurt l Was, durch die Kirche klettern? Wie soll das gehen? Solche Fragen hörte der Gemeindekirchenrat von St. Johannis Leopoldshall im Vorfeld. Schließlich müssen dazu die ersten Bankreihen im Gotteshaus einem Kletterareal Platz machen. „Der Kirchenrat zögerte aber nicht lange“, so Rätin Iris Schobes. Seit dieser Woche nun stehen Kletterwand und -gerüste im Kirchenraum.

Am Donnerstag wurde der von der 6c der Sekundarschule Am Tierpark erobert. Und nicht nur auf dem Kletterareal. Neun verschiedene Aktionen erleben die Schüler, immer in Betreuung mindestens eines Helfers der Evangelischen Jugend Anhalts. Auch Landesjugendpfarrer Matthias Kopischke sichert die Seile beim Auf- und Abstieg der Teilnehmer. „Die Aktionen haben mit Elementen im Kirchenraum zu tun, aber auch mit Themen, die die Jugendlichen bewegen“, erklärt der Pfarrer. Vertrauen spiele eine große Rolle dabei. Selbstvertrauen, aber besonders Vertrauen in andere. „Wie funktionieren wir als Gruppe? Was kann ich mit anderen schaffen, was ich allein nicht schaffe?“, so Matthias Kopischke weiter.

Da wird ein Ball über halbe Bambusrohre transportiert, die das Team aneinanderhalten muss. Da werden verschiedene Orgelpfeifen nach Tönen geordnet, um zu einer Melodie zu gelangen. Mit Hilfe einer Seilschaft überwinden die Mitglieder Hindernisse, trotz verbundener Augen. Das geht nur mit gegenseitigen Hinweisen und wieder – mit Vertrauen.

Kimy wagt sich über den Parcours, auf dem manchmal auch Überraschungen wie ein zerbrochenes Trittbrett auf die Kletterer warten.



Hinter jeder Aktion stehen Helfer, wie hier Jugendpfarrer Matthias Kopischke (rechts), der Maria beim Abseilen sichert.



Man sieht Maurice die Freude förmlich an, mit der er von der Kanzel herunter seine Mitschüler nach Größe ordnet. Deren Augen sind dabei verbunden.



Vivi (links) hat zu tun, ihre Mitschüler nach der Tonhöhe ihrer Orgelpfeifen zu ordnen.



In vier Meter Laufhöhe kann man schon ins Schwitzen kommen. Unters Kirchendach gezwungen wird aber niemand.



Auch Themen wie das gemeinsame Mahl und Trauer gehören zum Projekt.

Drei Stunden Erlebnisse und Aha-Effekte bringt dieser Kirchenbesuch. Bis auf das Klettern war für Maria zum Beispiel vieles neu. Aber ihr habe es ringsum gefallen, wie die Zwölfjährige versichert. Mark fiel es nicht leicht, die Höhenangst zu überwinden. Er versuchte es aber und hatte Vertrauen in die Helfer, die ihn dabei sicherten. Natürlich wird niemand gezwungen, in vier bis sechs Metern Höhe unter das Kirchendach zu klettern.

Ängste überwinden

Auch Matthias Kopischke macht derweil seit fünf Jahren, die das Projekt läuft, ähnliche Erfahrungen mit den Teilnehmern. Da würden Ängstliche sich überwinden und nach den ersten Klettergriffen doch weitermachen, weil es einfach auch Spaß bereite und ein schönes Gefühl sei, etwas zu schaffen, was man sich zuvor vielleicht nicht getraut habe. Andererseits passiere, dass wer mit zuvor größtem Selbstvertrauen die Runde nicht zu Ende geht.

Klassenlehrerin Ute Sehmisch ist „rundum begeistert, wie die Themen den Kindern rübergebracht werden“. Sogar fächerübergreifend, blickt sie zur Orgel. „Pädagogisch wertvoll mit drei Sternchen“ lautet ihr Prädikat. Und sie dankt noch dem Förderverein ihrer Schule für die Finanzierung.

Bis zum 18. Juni hat das Projekt noch Termine frei. Kontakt vor Ort: Sylvia Schmidt oder per Tel. (0340)252 61 10 oder 0177/301 66 90, per E-Mail: silvia.schmidt@kircheanhalt.de