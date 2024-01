Beim Lichtergottesdienst am späten Sonnabendnachmittag in der evangelischen Kirche in Schneidlingen verabschiedete sich die Pfarrerin Dorothea Laser-Merker nach zwölf Jahren mit einer letzten Predigt offiziell in den Ruhestand.

Schneidlingen. - Die ehemalige Pfarrerin Dorotha Laser-Merker ist am Sonnabendnachmittag mit einem Lichtergottesdienst in der evangelischen Kirche St. Sixti in Schneidlingen von den Christen des Kirchspiels „Am Hakel“ offiziell in den Ruhestand verabschiedet worden. Sie war zwölf Jahre lang Seelsorgerin in den Kirchengemeinden Cochstedt, Groß Börnecke und Schneidlingen. Ursprünglich sollte das schon eher erfolgen, aber krankheitsbedingt war das bislang nicht möglich gewesen.