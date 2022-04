Letzter Tag (der Abrechnung) in Staßfurt gefeiert

Auch Beruflichen Gymnasium Staßfurt feierten die Absolventen in spé ihren letzten Schultag. Dabei hatten auch die Lehrer Gelegenheit, abzurechnen.

Letzter Schultag am Beruflichen Gymnasium in Staßfurt. Nicht nur Lehrer bekommen ihr Fett weg.

Staßfurt - Am letzten Schultag wird üblicherweise mit den Lehrern abgerechnet. Am Beruflichen Gymnasium in Staßfurt bekamen aber auch sie die Möglichkeit, nochmal auf Macken einiger Schüler einzugehen.