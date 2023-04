Pizza, Burger, Döner und Co. können über Plattformen wie Lieferando bestellt werden. In Staßfurt und Güsten kooperieren neun Gastronomen mit dem Unternehmen. Der Vorteil für die Restaurants und Imbisse: Sie erreichen viele Kunden mit ihrem Angebot – aber das macht Lieferando nicht umsonst.

Staßfurt - Essen zu bestellen, ist so einfach und bequem: Die App auf dem Handy oder die Internetseite auf dem Computer öffnen, Restaurant aussuchen und die bevorzugte Speise auswählen. Jetzt muss man nur noch warten, bis es an der Tür klingelt. Platzhirsch im Vermittlungsgeschäft zwischen Gastronom und Gast ist wohl ohne Zweifel die Plattform Lieferando, die unter den Namen Just Eat Takeaway in Amsterdam ihren Sitz hat.