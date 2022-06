Linda Grüner gewinnt erstes Nacktrodeln in Wolmirsleben

Nacktrodeln am Großen Schachtsee in Wolmirsleben.

Wolmirsleben - Der erste Nacktrodel-Wettbewerb sorgte Sonnabendnachmittag am Großen Schachtsee in Wolmirsleben für viel Spaß. Von den neun Teilnehmern konnte sich die 32-jährige Sozialarbeiterin im Kulturtreff „Nordost“ in Leipzig, Linda Grüner, am Ende als Siegerin behaupten.