Auch Staßfurter Gastronomen hoffen, dass sie ab 18. Mai wieder öffnen dürfen.

Staßfurt/Güsten l „Wir gehen davon aus, dass wir am 18. Mai öffnen können“, bewertet Volker Schilling die Ankündigung von Ministerpräsident Haseloff zum Ende der vergangenen Woche optimistisch. Allerdings würde dazu noch die entsprechende Verordnung der Landesregierung fehlen. Die soll morgen darüber entscheiden.

Die zu erwartenden Vorschriften ließen sich umsetzen, ist sich der Betriebsleiter des Salzlandcenters sicher. Schließlich hatte die Gastronomie diesbezüglich bereits im März üben dürfen. Zum Beispiel waren bestimmte Abstände zwischen Tischen einzuhalten. Bis dann die komplette Schließung ab 23. März angeordnet wurde.

„Ein Konzept haben wir, das dann gegebenenfalls anzupassen wäre“, meint Schilling, auch das wieder umsetzen zu können.

Bilder Auch Ramona Osterburg ist vorbereitet für die Wiedereröffnung ab nächsten Dienstag. Im Landhaus Staßfurt ist jeder zweite Tisch aus den...



Skeptisch blickt Thomas Begemann auf den angekündigten 18. Mai. „Unser Haus lebt von Hochzeiten und anderen Feiern, nicht vom Tagesgeschäft“, so der Chef vom Hotel Stadt Güsten, „So lange wir keine Feiern durchführen können, geht‘s an die Substanz.“

Begemann ist dennoch sehr gespannt, was der heutige Dienstag bringt, was erlaubt sein wird und was nicht. Seiner Meinung nach dürften es die Verordnenden auch nicht übertreiben mit den Einschränkungen, „damit sich der Gast auch noch wohlfühlen kann.“

Einen extra Hygienebeauftragten werde sich das Hotel Stadt Güsten jedenfalls nicht leisten können. „Wir werden schauen müssen, ob wir tatsächlich alle Hygienvorschriften einhalten können und ob unsere Gäste das auch wirklich alles wollen“, lässt der Wirt durchblicken.

Denn nicht zuletzt an der Resonanz der Gäste werden sich die Öffnungszeiten orientieren müssen. „Wenn wir die ganze Woche aufhaben und keiner kommt, bringt das wirtschaflich nichts. Unser Geschäft ist am Wochenende“, betont Thomas Begemann nochmals. Orte wie Güsten oder Staßfurt seien nunmal nicht mit dem Ausgeh-Verhalten von Großstädtern zu vergleichen, die vielleicht die ganze Woche über Cafés oder andere Lokale besuchen. „Halbherzig“ nennt Begemann unterdessen die neue Mehrwertsteuer-Regelung. „Wir fangen jetzt wieder mit 19 Prozent an. Erst im Juli greift die Sieben-Prozent-Regelung. Nur auf Speisen, wohlgemerkt. Bei den Getränken bleibt‘s bei 19 Prozent.“

Etwas Positives kann Thomas Begemann dem bisherigen 2020 aber doch noch abringen: „Der Hotelbetrieb lief Gott sei Dank in den ersten drei Monaten ganz gut.“ Bis Corona kam.

Große Erwartungen setzt nun auch das Team dieses Güstener Gasthauses auf den Männertag, an dem es auf einen vollen Biergarten hofft.

Vor einem unkontrollierbaren Ansturm an diesem speziellen Tag hat derweil Ramona Osterburg etwas Bammel. „Zum Männertag ist hier im Normalfall immer richtig viel los“, weiß die Wirtin vom Staßfurter Landhaus aus Erfahrung. „Wir kennen aber noch nicht die Auflagen. Und deren Einhaltung dann zu kontrollieren, das kriegen wir nicht hin“, so die Chefin. Man könne sich doch nicht auch noch Security-Leute hinstellen. Das Landhaus bleibt an diesem Feiertag also zu.

Selbst, wie viele Angestellte sie aus der Kurzarbeit zurückholen kann, müsse sie erstmal sehen. Das werde die Gäste-Resonanz zeigen, wenn das Landhaus ab nächsten Dienstag wieder öffnet.

Und dann stehe ja auch nur die Hälfte der Platzkapazität zur Verfügung. „Eine Tischreservierung wäre jedenfalls vorteilhaft – für uns wie für die Gäste“, ist Ramona Osterburg jedenfalls voller Erwartung, was die neue Verordnung bezüglich des Gaststättenbetriebs bringt.

Zu diesem Thema erklärt der Staßfurter Oberbürgermeister Sven Wagner: „Zunächst bin ich sehr froh über die Entscheidung des Landes Sachsen-Anhalt, den Gastronomiebetrieb ab 18. Mai wieder zu aktivieren. Für die Gastronomen zählt sicher jeder Tag. Und mit der Öffnung der Restaurants und Gaststätten kehren wir wieder einen Schritt mehr in die Normalität zurück.“

Plant er vielleicht schon den Besuch eines Lokals, wenn diese wieder öffnen dürfen? „Staßfurt hat viele gute Restaurants mit leckerem Essen, gemütlichem Ambiente und freundlichem Service“, so Wagner. Ein bestimmtes Restaurant für den ersten Besuch nach dieser Corona-Pause zu benennen, wäre nicht angemessen, findet er.

„Wir haben uns in der Familie allerdings schon vorgenommen, zukünftig einmal mehr ein Restaurant in Staßfurt zu besuchen. Und ja, in den zurückliegenden Wochen haben wir des Öfteren Lieferdienste in Anspruch genommen“, sagt der OB mit Blick auf den Internet-Auftritt der Stadt Staßfurt, dem solche Service-Angebote zu entnehmen seien.