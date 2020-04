Vor fast sechs Wochen mussten die Gaststätten schließen. Jetzt stehen Gastronomen wie Angestellte in den Startlöchern.

Staßfurt l Es ist gespenstisch dunkel im modern eingerichteten Restaurant des Salzlandcenters. Auch das Licht im Bad- und Wellnesskomplex der größten Freizeit- und Erholungsstätte in der Salzstadt ist seit fast sechs Wochen nicht mehr angegangen. Lediglich eine Notbesetzung sorgt dafür, dass die wenigen Geschäftsreisenden im Hotel beherbergt werden können.

„Es ist eine schwere Zeit für uns wie für alle im Hotel- und Gaststättengewerbe“, sagt Volker Schilling. Der Chef des Hauses hat sich selbst auch in Kurzarbeit geschickt. „Wir hoffen, dass es bald wieder los geht. Eine Abstandsregelung einzuhalten, ist kein Problem“, setzt auch Schilling auf eine weitere Lockerung der Corona-Verordnung.

„Wir warten darauf, dass es endlich wieder richtig losgeht“, hört man auch von Silvia Schulz, die am Fenster vom Staßfurter Tiergarten-Kiosk steht.

Normalerweise herrscht um diese Jahreszeit Hochbetrieb am Tiergarten-Kiosk. Silvia Schulz und ihre Kollegen warten darauf, dass es endlich wieder los geht.



Normalerweise würde das Geschäft um diese Jahreszeit brummen im beliebten Ausflugsziel, das am vergangenen Wochenende wieder geöffnet werden durfte.

„Wir stehen in den Startlöchern“, verfolgt der Leiter des Tiergarten-Cafés die Situation permanent, während er sein kleines Büro aufräumt und ebenfalls auf positive Signale aus der Landeshauptstadt hofft. Michael Bayer und seine Kollegen warten sehnlichst auf Gäste. „Vor allem unsere Mitarbeiter der Lebenshilfe-Werkstatt wollen endlich wieder die Gäste bedienen.“

Im Moment ist nur der Kiosk auf und hält das Angebot auf Sparflamme. Das heißt Bockwurst, Eis und Getränke. „Wir arbeiten aber an einer Sortimentserweiterung, also bei schönem Wetter wollen wir grillen“, blickt Bayer voraus. Es klingt, als verkünde er eine kleine Sensation.

Das bestmögliche aus der Situation zu machen, versucht unterdessen auch Stefan Rähm mit seinem Essen-Abholservice. Es ist wohl doch etwas mehr als Beschäftigung für den Wirt vom Salzhof.

Zwar musste Stefan seine Frau in Kurzarbeit schicken, umso mehr freut er sich aber, dass viele Stammgäste an ihn denken und den Service nutzen.

„Es fehlt vor allem der soziale Kontakt mit den Gästen“, findet der Wirt. Fast 30 Jahre betreiben die Rähms nun ihre Gaststätte – „Und jetzt so was!“

Vor verschärften Auflagen – falls doch in absehbarer Zeit wieder halbwegs Normalität einkehrt – hat er keine Bange. „Wir hätten eine Schließung gar nicht gebraucht“, meint Stefan Rähm, „Seit Jahren haben wir schon Desinfektionsmittel auf dem WC. Und Tische auseinanderzustellen, ist auch kein Problem.“

Wieder da für Ausflügler und Dauercamper

Unterdessen hat sich am Löderburger See etwas in Sachen Imbiss-Angebot und Dauercamping getan. Die gesamte Anlage musste im Zuge der Corona-Verordnungen geschlossen werden.

Betreiber Michael Schnock freute sich gestern wie ein kleines Kind: „Ab Freitag, 1. Mai, darf die Anlage wieder für alle Ausflügler und Spaziergänger geöffnet werden.“ Der Kiosk hält ein kleines Imbissangebot bereit. Es gibt Eis, Fastfood und Getränke. Mit den entsprechenden Vorschriften natürlich, wie „Kein Verzehr im Umkreis von 50 Metern“...

Was Schnock besonders freut ist, dass behördlicherseits „grünes Licht“ für Dauercamper am Löderburger See gegeben wurde, auch mit der Möglichkeit der Übernachtung. „Der Bootsverleih darf leider noch nicht wieder gestartet werden“, bedauert Schnock. „Aber wir arbeiten daran, dass auch für alle anderen Camper wieder Normalität einziehen kann.“

Die größte Hoffnung sei natürlich, dass es Schritt für Schritt auch in Richtung Badesaison so weiter geht. „Wir sind frohen Mutes, wenn sich alle an die Vorschriften halten“, so Michael Schnock.

Am Montag hatten die Länderchefs von Sachsen-Anhalt und Sachsen darauf orientiert, bis Ende Mai eine Öffnung der Gaststätten unter bestimmten Voraussetzungen anstreben zu wollen.