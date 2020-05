Der erste Live-Gottesdienst nach sieben Wochen führte am Sonntag in Osmarsleben die Teilnehmer in den Kirchgarten. Pfarrer Arne Tesdorff wollte so eventuellen Verstößen gegen die vielfältigen Vorschriften vorbeugen. Familienangehörige dürfen übrigens nebeneinander stehen.Foto: Falk Rockmann

Staßfurt/Güsten l Das zuletzt mit am stärksten reflektierte Thema hat mit der Wiederbelebung des Gastgewerbes nun große Hoffnung bei Wirten wie Gästen ausgelöst.

Landrat Markus Bauer erklärte dazu die Bereitschaft, schnellstmöglich Verantwortung zu übernehmen. Er verwies dabei auf die Abstimmung mit den Städten und Gemeinden. Wollen Gaststätten öffnen, müssen sie das beantragen und Konzepte vorlegen, wie sie die strengen Hygieneauflagen erfüllen.

Nach den wochenlangen Schließungen zähle jeder Tag für die Betreiber und Mitarbeiter, ist sich Bauer bewusst. „Ich denke aber, wir haben bewiesen, dass die kommunale Gemeinschaft die bisherigen Herausforderungen gut gemeistert hat“, so der Landrat, nachdem das Land die Möglichkeit der Gaststätten-Öffnungen ab 18. Mai verkündet hatte. Aktuell sind 63 von 65 Corona-Infizierten im Salzlandkreis wieder genesen. „Wir werden die Möglichkeiten der Gestaltung in Hinblick auf mögliche neue Corona-Infektionen mit Augenmaß nutzen“, betonte Markus Bauer und mahnt in diesem Zusammenhang, sich weiterhin an die Regeln zu halten. „Sollten die Infektionszahlen wieder steigen, könnten wiederum schmerzhafte Entscheidungen notwendig sein.“

Schmerzhaft ist unterdessen die Absage des Staßfurter Salzlandfests. Die Stadt Staßfurt und das Salzlandcenter hätten sich jetzt dazu verständigt, sagte Oberbürgermeister Sven Wagner am Rande einer kleinen Laufveranstaltung am Freitag in der Staßfurter Innenstadt, welche in Erinnerung an den für diesen Tag geplanten 3. Staßfurter Salzlandlauf stattfand.

Während dieser sportliche Termin nun auf September verlegt wurde, einigten sich die Organisatoren des 40. Salzlandfests, das ursprünglich für Mitte Juni vorgesehene Volksfest erst im kommenden Jahr durchzuführen.

Der nicht groß angekündigte (aber genehmigte) Erinnerungslauf der Gaensefurther Sportbewegung fand am Freitag mit 21 Teilnehmern und ohne Zuschauer statt. „Eigentlich war unser Ziel, die 600-er Marke zu knacken, nachdem wir 2019 immerhin 515 Starter gezählt haben“, erklärte Sabine Böttcher vom Org-Team ziemlich traurig. „Aber wir wollten uns dennoch zeigen und aufrufen: Bereitet euch vor, dass ihr fit seid für den 25. September!“

„Ein Signal geben“, wollte mit seiner Teilnahme am Erinnerungslauf auch der Staßfurter Oberbürgermeister. Mit Stadtwerke-Geschäftsführer Eugen Keller an der Seite umrundete Sven Wagner in großem Bogen den Stadtsee. Im September wolle er die zehn Kilometer-Distanz in Angriff nehmen, kündigte der OB an.

Mit „Staßfurt bewegt sich mit Augenmaß und Abstand“ will Wagner auch den Optimismus weitergeben, den er zuvor bei Gewerbetreibenden in der Steinstraße vernommen habe. Das Leben gehe langsam wieder in Normalität über.

Die ersten Sportvereine durften in der vergangenen Woche bereits wieder „kontaktfrei im Freien“ trainieren. Die Spielplätze wurden frei gegeben. Museen öffnen auch in Staßfurt wieder (Salzland-Kurier berichtete).

Am Wochenende wurden nach einer sieben Wochen lang verordneten Corona-Pause auch die ersten Gottesdienste wieder live gefeiert. Natürlich unter Auflagen. Weil sich Pfarrer Arne Tesdorff nicht ganz sicher war, dass alle Platzvorschriften in der Osmarsleber Kirche eingehalten werden können, bat er die 23 Teilnehmer spontan in den Garten der St.-Johannis-Kirche. In seiner Predigt verglich Tesdorff die langsam wiederkehrende Freiheit sogar mit dem Fall der Mauer. Auf jeden Fall habe man Grund, dankbar zu sein und Gott zu loben. Das Singen ließen sich die Männer und Frauen – ausgerechnet am Kantate-Sonntag – auch nicht verbieten.

Ab heute dürfen unter Auflagen und möglichst mit telefonischer Anmeldung wieder Besuche in Altenheimen stattfinden.

Den „Ernst des Lebens“ werden derweil ab heute die Zehntklässler in Sekundarschulen zu spüren bekommen. Bei ihnen rauchen die Köpfe in den Abschlussprüfungen zur Erlangung des Realschulabschlusses. Ursprünglich sollte der Prüfungszeitraum am 20. April beginnen. Nach der schriftlichen Deutschprüfung dürfen sich die Sekundarschüler am Mittwoch auf Englisch freuen, am Freitag dann auf Mathe.