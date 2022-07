Machbarschaften: Wie ein Tanzprojekt Staßfurt in Bewegung bringen soll

Staßfurt - Machbar. Mit Nachbarn. In der Gesellschaft. Der Projekttitel beinhaltet die Themen, um die es bei „Machbarschaften“ geht. Auch wenn der Name vielleicht etwas statisch klingt, so steckt doch jede Menge Leidenschaft dahinter. Und Engagement auf kultureller sowie politischer Ebene. Was steckt dahinter und wer kann mitmachen?