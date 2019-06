So sehen Noten in der Braille-Musikschrift aus. Noten werden umgewandelt und können von Blinden ertastet werden. Foto: Nora Stuhr

Vor Publikum einen Chor dirigieren - und nicht sehen können. Der Leiterin des Männerchores in Hecklingen meistert das - mit Bravour.

In Kürze: Der Männerchor, seine Gründung und wie er zu seiner neuen Leiterin kam Der Hecklinger Männerchor wurde vor über 100 Jahren im Ort gegründet. Genau seit 1912 gibt es den Chor. Er wurde als Männergesangsverein aus der Taufe gehoben. Der Verein zählt jetzt 26 Mitglieder. Jana Rindermann leitet das Ensemble seit dem 11. Januar 2017. Damals suchte der Verein nach einer neuen Leitung, weil die frühere Dirigentin weggezogen war. Die Initiative, Jana Rindermann anzusprechen, ergriff der Sprecher des Chores, Gerhard Meyer, nach einem Weihnachtskonzert. Proben finden immer mittwochs statt 19 bis 21 Uhr im Chorraum auf dem Hof der Gaststätte „Stadt Bernburg” in Hecklingen statt. Interessierte Männer können dazu kommen. Rückfragen zum Chor sind unter der Telefonnummer (0 39 25) 28 42 65 möglich. (ntu)

Hecklingen l Die Verbindung scheint anfangs alles andere als alltäglich. „Musik kann eine Brücke sein“, sang einst die deutsche Soulsängerin Joy Fläming. Wenn ihr Lied noch heute erklingt, kommt damit zum Ausdruck, dass eine Melodie das Eis brechen kann, nicht nur zwischen zwei Menschen.

Gesang kann Ängste nehmen, Hilfe geben, Barrieren sprengen, Mut machen und am Ende wird alles gut - diese Erfahrung klingt seit einigen Jahren auch in Hecklingen (Salzlandkreis) mit, wenn der Männerchor singt und seine Chorleiterin Jana Rindermann dirigiert. Beide Seiten verbindet tiefes Vertrauen. Dieses Empfinden kommt auf, wird ein Konzert erlebt: Die junge Frau neigt ihren Blick zu jeder Stimme, wenn Einsätze dran sind. Wer zuhört, bemerkt nicht, dass was anders ist, als bei anderen Chören. Glasklar klingen die Stimmen. Das Hören ist allgegenwärtig.

Herzensangelegenheit

Und der Sinn des Hörens ist es auch, der die besondere Verbindung zwischen dem Chor und seiner Leiterin trägt. Denn Jana Rindermann wurde 1977 ohne Augenlicht geboren.

Bilder Jana Rindermann wurde ohne Augenlicht geboren. Sie ist ausgebildete Kirchenmusikerin und spielt täglich Orgel. Foto: Nora Stuhr



Der Hecklinger Männerchor und seine Leiterin. Foto: Nora Stuhr



Musik war für sie schon immer eine Herzensangelegenheit. Ihre Mutter erinnert sich, dass Jana schon bevor sie zur Schule ging mit ihrem Opa Konzerte besuchte und sich danach an ihr Kinderkeyboard setzte und die Melodie nachspielte. „Musik ist mein Leben“, sagt Jana Rindermann heute selbst sofort, wird sie gefragt, welche Bedeutung Noten und Gesang für sie haben. Denn mit ihr, so meint sie, seien Gefühle ausdrückbar, die auf eine andere Art nicht kommunizierbar sind. Und diese Tiefe des Sinnes wird ebenfalls deutlich, wenn man Jana in ihrer Wohnung in Hecklingen besucht. In dem kleinen Wohnzimmer steht ihr ganzer Stolz. Auf einer zweimanualigen elektronischen Kirchenorgel spielt oder übt sie täglich mehrere Stunden, je nach Lust und Laune. Werke von Händel, Bach oder Beethoven. Stücke der großen Komponisten gehören zum Repertoire, ebenso andere Klassiker, Volksweisen oder selbst komponierte Sachen.

Jahrelanges Training und Erfahrung stecken dahinter, und ebenso eine abgeschlossene Ausbildung zur Kirchenmusikerin. In München absolvierte sie an der bayerischen Landesschule für Blinde ihre Lehre bis 2001. Orgelspiel, Chorleitung, Gesang, Harmonielehre – all das und noch mehr gehörte zur Ausbildung dazu.

Es begann im Dezember

Für jemanden, der sehen kann, stellt sich die Frage, wie das alles zu schaffen ist. Hier kommt gleichzeitig wieder die Verbindung zum Hecklinger Männerchor ins Spiel, den Jana Rindermann seit dem 11. Januar 2017 leitet.

Und dazu kam es, weil die Sänger im Dezember zuvor in der Hecklinger Basilika das erste Mal auf sie aufmerksam wurden, als Jana wiederum das erste Mal den Kirchenchor zu Weihnachten dirigierte. „Danach kam der Sprecher des Chores auf mich zu und erzählte mir, dass der Chor im Moment ohne Leitung ist, weil die frühere Dirigentin der Liebe wegen in einen anderen Ort weiter weg gezogen war“, erinnert sich die Hecklingerin.

Und sie muss gestehen, dass sie anfangs schon Bedenken hatte, die Verantwortung zu übernehmen. Weniger das Musikalische, als mehr das damit verbundene Organisatorische sei zu Beginn der Zusammenarbeit ein Punkt gewesen, der von der Handhabe nicht so richtig klar gewesen sei, für beide Seiten. Am Ende verständigte man sich darauf, das „Experiment auf Probe“ zu wagen. Der Versuch über sechs Monate ging auf. Mittlerweile sind Chor und Leiterin voll des Glückes, zusammen den gemeinsamen Weg zu gehen.

Noten in Brailleschrift

Stücke des bestehenden Repertoires wurden anfangs zunächst gestärkt. Jana hat die Partitur, also die Aufzeichnung aller Stimmen der jeweiligen Stücke im Kopf. Dazu werden die Noten für 1. Tenor, 2. Tenor, 1. Bass und 2. Bass in Schwarzschrift eingeschickt und in Leipzig an einem Institut in die Brailleschrift übersetzt. Jana studiert die Stücke im Nachgang daheim an der Orgel ein. Bleibt zu fragen, wie viel Zeit das für sie in Anspruch nimmt?

Größere Werke dauerten schon eine längere Zeit, mehrere Tage. Aber nimmt man als Beispiel Lieder für den Gottesdienst, den sie in Hecklingen in der Basilika als Organistin ehrenamtlich und unentgeltlich in ihrer Freizeit ebenfalls mit gestaltet, gehe das Einstudieren mit ein bis zwei Stunden pro Stück schon schneller. Zunächst werde das Lied Takt für Takt gelesen und dann umgesetzt. Dasselbe passiere mit dem Pedal. Dieses Wissen hat die Musikerin dann im Kopf , also auswendig drauf. Im letzten Sommer hatte sie auch einen Chorleiterlehrgang besucht und viele neue Lieder mitgebracht, die jetzt zusammen angegangen werden.

Jana wird auf vielen Terminen begleitet. Ihre Mutter sagt, dass ihr das eine große Freude ist. Viele würden sie bedauern, dass sie so viel unterwegs sei, aber das sei keinesfalls nötig. „Ich bin im Ruhestand und bin froh, glücklich und dankbar, dass ich rauskomme. Wir treffen so viele nette Leute, schöne menschliche Kontakte entstehen.“ Fast jeden Monat steht der Männerchor zusammen mit Jana Rindermann auf der Bühne, eigene Feste und Konzerte werden ausgetragen.

Voll akzeptiert

Die Chorleiterin freut sich jeden Mittwoch, zur Probe zu gehen. „Ich werde voll akzeptiert. Die Mitglieder geben mir das Gefühl, nicht die kleine Blinde zu sein. Alles läuft locker ab, einfach schön.“ Und die Motivation steigt, weil die Sänger ja singen wollen.

Sicher ist: Das Zusammenspiel ist mittlerweile routiniert. Wenn eine Stimme ihren Einsatz hat, neigt Jana ihren Kopf in die jeweilige Richtung. „Sie hängen förmlich daran“, lacht Janas Mutter. Von den Männern kann sie mit Sicherheit sagen, dass es sich um „Sänger aus Leidenschaft“ handelt: „Gesang ist für sie die Nummer eins.“ Das gute Gefühl, das Jana in ihrem neuen Heimatchor erfährt, ist, dass alles ganz gewöhnlich ist, eben alltäglich. Dass ihre Arbeit keine Ausnahme ist, keine Besonderheit, sondern der ganz normale Alltag einer Freizeit.

Für den Chor steht indes fest, dass seine Entscheidung, neue Wege zu gehen, goldrichtig war. Neue Mitglieder, auch Jüngere kamen dazu. Die Sänger mit der meisten Erfahrung halten die Treue. Neue Auftritte in der Kirche etwa zur Osternacht kamen dazu, wenn die Männer meditative Klänge zusammen mit dem Kirchenchor, sogenannte Taizés, zum Klingen bringen. All das beflügelt zum Weitermachen.

Software hilft

Musik kann auch hier eine Brücke sein. Technik hilft dabei. Rolf Wieker vom Vorstand des Chores erklärt, dass es anfänglich schwer war, weil Jana die Noten der Schwarzschrift nicht lesen kann. „Dazu haben wir uns dann sachkundig gemacht und eine Software gekauft. Dankeschön an dieser Stelle an den Sponsor“, so Wieker. Mit Hilfe eines Computerprogrammes sei es jetzt möglich, gedruckte Noten in Musik umzuwandeln. „Das funktioniert sehr gut. Meist spielen wir die unterschiedlichen Stimmen des Stückes mit dem Klavier ab, wir können verschiedene Instrumente wählen.“ Die Melodien werden dann auf einen Tonträger übertragen. Jana kann sie verinnerlichen und dann wiedergeben.

Da kommt wieder das über allem stehende Stichwort des Hörens ins Spiel. Der Sinn schafft Raum für einen geregelten Ablauf bei den Proben. Dazu meint Rolf Wieker, dass sie manchmal gar nicht mitbekommen, dass ihre Leiterin sie nicht sehend an ihrer Gestalt wahrnimmt. Sie sieht sie auf ihre Art und erkennt auch jeden sofort, begrüßt ihn mit Namen.

Die gemeinsamen Proben sind für beide Seiten sehr wertvoll. Was anfangs nicht alltäglich schien, ist für die Mitwirkenden eine Sache, die eigentlich doch so einfach ist.

Wieder wird klar: Musik kann eine Brücke sein. Dazu möchte der Hecklinger Männerchor um Leiterin Jana Rindermann auch weiterhin beitragen und sein Publikum erfreuen.