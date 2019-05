Der Standortwechsel für den Staßfurter Wochenmarkt freitags findet geteilte Meinungen.

Staßfurt l „Die Marktfläche ist viel zu eng, es gibt viel zu wenig Parkplätze“, schimpft Christine Briest. „Und wenn man es gemütlich haben will, dann kann man die Stände auch auf dem Benneck‘schen Hof anders stellen“, meint die Besucherin des freitäglichen Wochenmarkts. Wenn es nach ihr gegangen wäre, hätte sie nicht den Standort geändert, sondern die Öffnungszeiten, „damit auch Berufstätige die Zeit hätten, den Markt zu besuchen“. Momentan öffnet der Markt 9 Uhr und schließt – theoretisch – 14 Uhr, sowohl dienstags auf dem Benneck‘schen Hof, als auch freitags auf dem Sperlingsberg. Wenn allerdings keine Kunden mehr kommen, gehen schon zwischen 12 und 13 Uhr die Klappen der Verkaufsläden runter.

„Unübersichtlich“ findet es Annemarie Fricke auf dem Sperlingsberg. „An Veteranen hat man ebenso wenig gedacht. Die sind nämlich nicht so gut zu Fuß“, zeigt die Staßfurterin auf Treppen und Natursteinpflaster.

Noch ein ganz anderer Aspekt spielt offensichtlich eine Rolle für die Kritik. „Den Markt auf dem Benneck‘schen Hof haben ältere Menschen genutzt, um sich zu treffen, um sich bei einem Kaffee auszutauschen“, erklärt Karl-Heinz Weber. Das sei hier auf dem Sperlingsberg auf Grund der örtlichen Gegebenheiten nicht der Fall. „Der Platz ist einfach zu klein.“

„Der Umsatz stimmt nicht mehr. Wenn das auf längere Zeit so bleibt, kann ich nicht mehr hierher kommen“, findet Frank Knabe deutliche Worte aus Sicht eines Gewerbetreibenden. Der Standort Sperlingsberg ist für den Fisch- und Feinkosthändler nicht lukrativ, er lasse sich überhaupt nicht mit dem Benneck‘schen Hof vergleichen.

Ob sich die Hoffnung der Stadt erfüllt, dass Gewerbetreibende in der Steinstraße vom Standortwechsel des Wochenmarkts profitieren? „Wir haben nicht gemerkt, dass freitags mehr Kundschaft kommt. Wenn sie zu uns will, kommt sie auch ohne Markt“, meint Kerstin Vohs. „Das einzig Positive: Wir können mal schnell auf den Markt gucken“, findet die Schuhverkäuferin vom benachbarten Zapatos. Roswitha Hönig hatte zuvor sogar mehr Kundschaft im Lottoladen.

Seine Kritik zum Standort Sperlingsberg fasst Manfred Schneidewind, ein Marktfreund aus Rathmannsdorf, so zusammen: „Zu wenig Parkplätze oder zu weit entfernt für die zumeist älteren Leute. Die Toiletten im Rathaus Steinstraße sind nicht barrierefrei erreichbar – den Hintereingang kennt keiner. Der Rettungsweg in der Kottenstraße ist nicht gegeben – alles zugestellt. Der Sperlingsberg, der nur für Fußgänger ausgelegt ist – wird bald durch Transporter zerfahren sein. Und: Rentner haben keinen Platz, um sich zum Kaffeekranz zu treffen.“

Immerhin, es gibt auch positive Meinungen. Gemüsehändlerin Andrea Kuhne-Hätsch spricht von einem guten Geschäft. „Es läuft. Bis auf den Freitag, als die Steinstraße wegen des Laufs schon am Vormittag gesperrt war.“ Mit ihrer Erfahrung, dass sich „die Leute auf den neuen gemütlichen Standort einrichten“, ist sie auch nicht ganz allein. Ihre Kundin Marion Marquardt findet: „Man nimmt sich jetzt irgendwie mehr Zeit zum Einkauf hier auf dem Markt.“

„Das Citymanagement hat sich in den letzten Wochen ein genaues Bild vom Marktgeschehen gemacht“, zieht Oberbürgermeister Sven Wagner (SPD) ein erstes Fazit. Demnach seien „die Freitagsmärkte gut gefüllt. Es stellte sich durch die Konzentration der Händler eine bessere Marktatmosphäre ein.“ Bei der aktuellsten Besucherzählung seien rund 350 Menschen gezählt worden. Zudem habe die Kundenfrequenz entlang der Steinstraße im Vergleich zu marktfreien Freitagen deutlich zugenommen. „Damit haben wir bereits jetzt ein wichtiges Teilziel zur Belebung der Steinstraße erreicht“, erklärt Wagner. Eine Umfrage seiner Mitarbeiter unter Einzelhändlern der Steinstraße habe ergeben, dass man mit dem neuen Veranstaltungsort sehr zufrieden und es am Freitagmorgen sehr voll in der Straße sei.

Reaktion

Der OB reagiert auch auf die Vorwürfe. „Nach den Regional- und Frischemärkten auf dem Sperlingsberg mit 15 bis 19 Händlern war kritisiert worden, dass dies zu wenig Händler für den großen Platz seien und der Markt dadurch verloren aussah.“ Der Wochenmarkt auf dem viel größeren Benneck‘schen Hof habe laut Zählung 2018 und auch in diesem Jahr bislang durchschnittlich auch 18 Händler vor Ort – und dieser Platz verschaffe durch seine Größe schnell den Eindruck von Leere.

Parkmöglichkeiten böten sich auch neuen Standort. „Aus nahezu jeder Himmelsrichtung: Direkt am Sperlingsberg, neben Wobau- und Stadtwerkesitz, findet sich ein Parkplatz mit 25 Einheiten. Der Bodepark mit über 100 Parkplätzen ist nicht weit. Aus Richtung Süden bleibt der Parkplatz am Benneck‘schen Hof verfügbar (109 Parkeinheiten), und auch der hinter dem Verwaltungsgebäude Steinstraße 19. Im Norden befindet sich der Parkplatz am Postring (68 Parkeinheiten). Sowohl der Benneck‘sche Hof als auch der Postring sind etwa 200 Meter vom Sperlingsberg entfernt und barrierefrei erreichbar“, zählt Sven Wagner auf und unterstreicht, dass man eine Belebung der Steinstraße nur erreiche, wenn Besucher nicht gleich aus dem Auto auf den Markt „fallen“ würden und wieder zurück, sondern auch etwas „Flanieren“.

Kathrin Schiel, Niederlassungsleiterin der Deutschen Marktgilde macht darauf aufmerksam, „dass die Staßfurter wirklich in einer komfortablen Lage sind, ausreichend und vor allem kostenfreie Parkplätze in der Nähe vom Sperlingsberg zu haben.“ Der Marktbetreiber denke jedenfalls nicht an einen Umzug zurück zum Benneck‘schen Hof und ist damit mit der Stadt konform. „Wir sind überzeugt, dass sich sowohl Kunden als auch Händler weiter an den neuen Standort gewöhnen werden“, so Schiel.

Zum Thema WC ergänzt Sven Wagner noch: „Alle drei zur Verfügung stehenden WC – in den beiden Verwaltungsgebäuden der Stadt und auf dem Benneck‘schen Hof – sind bekanntgegeben worden. Es wird aber künftig mit einem separaten Wegweiser auf alle WC hingewiesen.“

Zu den Öffnungszeiten verweist Wagner, dass die Marktgilde als Veranstalter dazu nach den Erfahrungswerten der Händler vor Ort entscheide. Die Stadt würde längere Öffnungszeiten begrüßen. Dass das Pflaster des Markts durch Transporter zerfahren werde, sei der Stadtverwaltung nicht bekannt. Im Verlauf der letzten Wochen sei auf die Fluchtwege-Situation hingewiesen worden. „Vollkommen korrekt – das ergibt sich aber nicht auf Grund eines Platzproblems“, argumentiert Wagner und, mittlerweile habe man eine Lösung gefunden.

Heute leistet die Stadt einen Unterhaltungsbeitrag zum Wochenmarkt auf dem Sperlingsberg. Es spielt „HR-Music“. Hans Reiche unterhält mit Country- und Oldiemusik.