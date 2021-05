Mehr Polizei in Egeln gefordert

Seit mehr als einem Jahr gibt es in der Verbandsgemeinde Egelner Mulde keine Regionalbereichsbeamten der Polizei mehr. Damit will sich Bördeaue-Bürgermeister Peter Fries (CDU) nicht zufrieden geben.

Tarthun - Seit Februar des vergangenen Jahres ist das Büro der Regionalbereichsbeamten der Polizei für die Verbandsgemeinde Egelner Mulde in Egeln verwaist. Die beiden Polizisten Ivonne Vorwerk und Matthias Bönisch, die dort mehrere Jahre lang tätig und ansprechbar waren, sind erkrankt. Ein Ersatz hat sich für sie noch nicht gefunden.

Das will der Bürgermeister der Gemeinde Bördeaue, Peter Fries, nicht länger hinnehmen. „Ich werde mich an den Innenminister wenden und ihn darum bitten, dass unsere Polizeistation so schnell wie möglich wieder besetzt wird“, sagte der Kommunalpolitiker Mittwochabend in der Sitzung des Bördeaue-Gemeinderates im Saal des Dorfgemeinschaftshauses Tarthun.

Bitte um tägliche Streifen in Egelner Mulde

Fries glaubt, dass einige Leute die Wertschätzung einfach nicht mehr wahrnehmen. „Es wäre gut, wenn zwei bis drei Mal täglich eine Bestreifung der Gemeinden durch die Polizei erfolgen würde“, sagte der Bürgermeister in Anspielung auf die zunehmenden Sachbeschädigungen in den Kommunen. „Da wäre sicherlich allen mit geholfen“, so das Ortsoberhaupt.

Dass die Personaldecke bei der Polizei heute so eng sei, habe man der Vorgängerregierung und insbesondere dem damaligen Finanzminister Jens Bullerjahn (SPD) zu verdanken. Er habe Polizisten und Lehrer eingespart mit dem Ergebnis, dass sie heute fehlen. „Ich appelliere an den Landtag von Sachsen-Anhalt, diesen Zustand zu ändern“, sagte Fries.

Vor sechs Jahren wurde die Polizeistrukturreform von Ex-Innenminister Holger Stahlknecht (CDU) groß gefeiert. Sie sah vor, dass jede Einheitsgemeinde beziehungsweise Verbandsgemeinde in Sachsen-Anhalt entsprechend ihrer Einwohnerzahl zwei und mehr Regionalbereichsbeamte erhält. Die neuen Büros lösten die Polizeistationen ab, die zuletzt nicht mehr groß besetzt waren.

In Egeln nahm das Bürgerbüro der Regionalbereichsbeamten der Verbandsgemeinde Egelner Mulde seinen Sitz am Alten Markt 6. Zur Einweihung im Mai 2015 kam der Innenminister sogar persönlich und sah Polizeihauptmeister Reinhard Glage und seiner Kollegin, Polizeihauptmeisterin Ivonne Vorwerk, über die Schultern. Dort schätzte der Minister ein: „Das war die richtige Entscheidung, diese Reform zu machen. Es ist eine gute Reform.“

Heute ist Polizeibüro am Markt leer

Sechs Jahre später sieht es dort ganz anders aus. Da ist das Büro in Egeln schon seit Monaten unbesetzt.

Die damaligen Polizeistationen seien am Ende nur noch leere Gebäude gewesen, an denen draußen das Wort „Polizei“ gestanden habe, sagte Stahlknecht damals in Egeln. Es habe aber keiner mehr drin gesessen. Jetzt seien die Kollegen nur noch für die Arbeit in ihrem Bereich eingesetzt und sollen auch Streife laufen und somit auf den Straßen präsent sei. Damit seien sie wesentlich bürgernäher, so der CDU-Politiker 2015. Von Bürgernähe der Polizei kann heute in der Egelner Mulde aber keine Rede mehr sein.

„Die Bevölkerung erwartet eine Präsenz der Polizei und die fehlt schon seit Monaten in der Egelner Mulde“, sagte der Verbandsgemeinde-Bürgermeister Michael Stöhr (UWGE) im November des vergangenen Jahres in einer Verbandsgemeinderatssitzung, wo er die Nichtbesetzung des Büros kritisierte. Dadurch sei es der Verwaltung zum Schulanfang im September zum Beispiel auch nicht möglich gewesen, gemeinsam mit den Regionalbereichsbeamten Kontrollen durchzuführen. Die Verbandsgemeinde dürfe das ja nur beim ruhenden Verkehr, sagte Stöhr.

Das Polizeirevier des Salzlandkreises in Bernburg tue das Möglichste, betonte dessen Pressesprecher Marco Kopitz Ende des vergangenen Jahres zur Kritik aus Egeln.