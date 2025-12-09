Womit sich der Stadtrat Staßfurt außer Steuererhöhungen und der Personalie Melanie Zok (als letzter Punkt auf umfangreicherTagesordnung) noch beschäftigt.

Eines der wenigen Themen, die den Stadtrat entspannen dürften, ist das Kalinchen, das im Rahmen des Salzstadtkonzepts als Symbolfigur wiederbelebt werden soll.

Staßfurt. - Morgen ist es wieder soweit. Der Stadtrat Staßfurt trifft sich im ehemaligen Gerichtssaal des Sparkassenschiffes. 17.30 Uhr beginnt dort eine umfangreiche Tagesordnung, sofern sie beschlossen wird... Bekanntlich scheiterte das Gremium beim vorletzten Mal an einer nötigen Mehrheit dafür.