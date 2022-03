Melanie Müller ganz queer: Party am Schachtsee in Wolmirsleben

Am Sonnabend heißt es am Wolmirslebener Schachtsee: „We are queer“. RTL-Dschungelqueen Melanie Müller, die noch im Promi-Big-Brother-Container steckt, hat jede Menge Szene-Prominenz eingeladen.

Melanie Müller bei einer Party am Schachtsee in Wolmirsleben.

Wolmirsleben - Am Sonnabend, 28. August, ist wieder Partyzeit am Großen Schachtsee in Wolmirsleben. „We are queer“, heißt es dort von 15 bis 2 Uhr. Dann ist auch die ehemalige RTL-Dschungelqueen Melanie Müller wieder mit von der Partie. Sie war es auch, die die Veranstaltung „We are queer“ initiiert hat. „Sie hatte gesagt, wenn ich bis zum Schluss im Promi-Big-Brother-Container bleibe, bringe ich die ganze Truppe mit nach Wolmirsleben und dann feiern wir gemeinsam eine tolle Party“, sagte der Besitzer des Naherholungszentrums Joachim Noeske. Die Gäste werden Melanie Müller kaum wieder erkennen, denn sie hat sich im Container eine Glatze schneiden lassen.