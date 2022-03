Unterhaltung Melanie Müller vom Promi-Container an den Schachtsee in Wolmirsleben

Wenige Stunden nach ihrem Sieg der Promi-Big-Brother-TV-Show von Sat.1 wurde Melanie Müller in ihrer Sommerresidenz am Schachtsee in Wolmirsleben von zahlreichen Fans euphorisch empfangen und bejubelt.