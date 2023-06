Erste Hilfe Menschenleben retten: Erste-Hilfe-Kurse für Kinder und Jugendliche in Wolmirsleben und Westeregeln

Nicht nur die Fahrschüler, sondern auch die Kinder und Jugendlichen sollen in der Lage sein, bei einem medizinischen Notfall Menschenleben retten zu können. Aus diesem Grund fanden im Dorfgemeinschaftshaus in Wolmirsleben und in der Sporthalle Westeregeln Erste-Hilfe-Kurse statt.