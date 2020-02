Die Messerattacke eines Staßfurters auf einen Mann wurde als schwerer Fall eingestuft, dass es für ihn direkt ins Gefängnis nach Burg ging.

Staßfurt l Eine Szene brutalster Gewalt spielte sich am Freitagabend, 21. Februar, in Staßfurt ab. In einer Wohnung in der Sülzestraße endete eine Messerattacke für den vermeintlichen Täter im Gefängnis von Burg.

Der Freitagabend soll sich so zugetragen haben: Ein 26-Jähriger aus Staßfurt und ein 21-Jähriger aus Staßfurt sollen zuerst in einer verbalen Auseinandersetzung aneinander geraten sein. Der 21-Jährige hat dann mit einem Messer auf den 26-Jährigen eingestochen. Der Rettungsdienst musste das Opfer in ein Krankenhaus bringen.

Außer Lebensgfahr

Die Stichverletzungen waren in dem Moment „lebensgefährlich“, so die Polizeiinspektion Magdeburg, die bei solchen schweren Fällen hinzugezogen wird. „Er wurde ärztlich behandelt und befindet sich derzeit außer Lebensgefahr“, so Sprecherin Ilona Wessner aus Magdeburg weiter.

Am Freitag rückte also nicht nur die Polizei des Salzlandkreises in der Sülzestraße an. „In solchen Fällen wird auch der Kriminaldauerdienst angefordert“, erklärt Polizeikommissar Klaus-Peter Schneider vom Polizeirevier Salzlandkreis. Dieser Bereitschaftsdienst ist für ganz Sachsen-Anhalt zuständig und kommt entweder aus Magdeburg oder aus Halberstadt.

Am Freitagabend waren Kollegen aus Magdeburg vor Ort. Gemeinsam mit den Beamten der „normalen Polizei“ wurden erste Indizien aufgenommen, Zeugen befragt. Offenbar wollte der Täter fliehen. Das misslang. Die Polizei konnte ihn nach „umfangreichen Fahndungsmaßnahmen“ noch am Freitag festnehmen.

Hintergründe noch nicht bekannt

Zwar kann die Polizei im ersten Moment kaum das Motiv der Tat festmachen. „Die genauen Hintergründe der Tat sind noch nicht bekannt und Gegenstand der laufenden Ermittlungen“, so die Polizei-Sprecherin aus Magdeburg. Mehr Informationen zum Fall könne man auch nicht herausgeben, sagte ein weiterer Sprecher am Montag.

Allerdings scheint die Tat Bezüge zum „Milieu“ zu haben, sprich Drogen oder Beschaffungskriminalität müssen eine Rolle gespielt haben. Der 26-jährige Staßfurter ist laut Volksstimme-Informationen nämlich kein Unbekannter bei den Behörden und schon mehrfach durch Kleinkriminalität aufgefallen.

Allerdings hat der Verdächtige mit seiner Tat am Freitag die Dimension seiner bisherigen Straftäter-Karriere gesprengt. Für die Polizeiinspektion Magdeburg ist die Messerattacke ein versuchtes Tötungsdelikt.

U-Haft als Ultima Ratio

In solchen Fällen informiert die Polizei direkt die Staatsanwaltschaft, die auch einen Bereitschaftsdienst nachts und am Wochenende hat. Die Beamten geben dem diensthabenden Staatsanwalt alle gesammelten Informationen telefonisch weiter. Dieser muss anhand von ersten Fakten entscheiden, ob er einen Haftantrag stellt. Im Strafrecht braucht es keine Anzeige durch das Opfer, sondern der Staat wird wegen der Schwere der Tat als „Ankläger“ auftreten.

Um einen Täter wie in Staßfurt direkt zu verhaften und in Untersuchungshaft („U-Haft“) ins Gefängnis zu bringen, braucht es einiges. „Die U-Haft ist die Ultima Ratio“, so Oberstaatsanwalt Frank Baumgarten aus Magdeburg. Also das letzte Mittel, zu dem die Justiz greifen kann. Denn der Freiheitsentzug ist ein schwerer Eingriff in die Grundrechte des Beschuldigten.

„Die Voraussetzungen für eine U-Haft sind ein dringender Tatverdacht, bei dem mit hoher Wahrscheinlichkeit von einer Verurteilung aufgrund einer rechtswidrigen Tat ausgegangen wird, sowie das Vorliegen von Haftgründen“, erklärt Oberstaatsanwalt Baumgarten. Haftgründe sind Flucht oder Fluchtgefahr, Verdunkelungsgefahr (Gefahr des Vernichtens von Beweismitteln durch Täter), Verdacht eines Schwerverbrechens oder Wiederholungsgefahr.

Taten, die das Leben gefährden

In diesem Fall hat der Faktor „Schwerverbrechen“ den Ausschlag gegeben. Richter Robert Schröter am Amtsgericht Aschersleben nennt es „Schwerkriminalität“, sprich Gewalttaten, die das Leben des Opfers ernsthaft gefährden.

Richter Schröter hatte am Wochenende „Eildienst“, sprich übernahm die Bereitschaft am Gericht. Denn über den Haftantrag der Staatsanwaltschaft muss ein Richter entscheiden. Im Bereitschaftsdienst für die Nacht und die Wochenenden sind Börde- und Salzlandkreis zusammen organisiert.

Die Polizei hat den Festgenommenen dann am Sonnabend dem Richter Robert Schröter als zuständigen Ermittlungsrichter vorgeführt, der die U-Haft bestätigte: „Das Opfer wurde lebensgefährlich verletzt, es bestand ein dringender Verdacht. Das rechtfertigt eine Haft.“ Nach dem Beginn der Untersuchungshaft im Gefängnis Burg müsse der erste Verhandlungstermin vor Gericht innerhalb von sechs Monaten stattfinden, so Schröter. Aufgrund der Schwere der Tat wird das Landgericht Magdeburg zuständig sein.

Und nein, es sei nicht ganz so wie im „Tatort“, dass der Richter aus dem Bett geklingelt wird und man vor seiner Haustür mit einem Haftbefehl steht. „Mich ruft in solchen Fällen der Staatsanwalt an, der den Haftantrag stellen muss, und informiert mich.“ Die Vorführung des Täters findet dann am Gericht statt.