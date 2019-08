Weich und dehnbar sind die künstlichen Halme auf dem Kunstrasenplatz in Staßfurt. Fußball spielen wird so fast zum Kinderspiel. Foto: Enrico Joo

Was passiert mit dem Kunstrasenplatz in Staßfurt? Ein Verbot wegen der Mikroplastik käme der Stadt ziemlich teuer zu stehen.

Staßfurt l In Deutschland geht die Angst vor Verboten um. Weil die EU nach Vorschlag des Fraunhofer-Instituts wegen der Umweltbelastung über ein Verbot von Kunstrasenplätzen nachdenkt ab 2022, wird in vielen Kommunen hektisch gearbeitet. Dort, wo gerade ein Kunstrasenplatz in Planung ist, wird rasch neu gedacht. Statt Gummigranulat wird zum Beispiel auf Quarzsand oder Kork gesetzt.

Auch Staßfurt hat einen Kunstrasenplatz in städtischer Hand. Dieser befindet sich vor dem Stadion der Einheit und dient vor allem den zahlreichen Mannschaften des SV 09 Staßfurt als Trainings- und Spielstätte. Aber auch die ZLG Atzendorf oder der SV Förderstedt aus den umliegenden Dörfern kommen von Zeit zu Zeit zum Training dort hin.

Dass der Platz einen großen Stellenwert für das Freizeitleben in Staßfurt einnimmt, ist unbestreitbar. Ohne einen Kunstrasenplatz würden die Staßfurter Fußballvereine erheblich an Trainingsqualität einbußen. Staßfurt braucht einen Kunstrasenplatz. Ein Verbot und/oder möglicher Neuaufbau wäre für Staßfurt ein Fiasko. „Noch ist nichts entschieden“, bekräftigt Oberbürgermeister Sven Wagner (SPD). „Wir müssen das klar sortieren. Ich gehe davon aus, dass der Platz so bleiben kann.“ Noch habe es keine Signale gegeben, dass Handlungsbedarf bestünde. „Ich bin verwundert, woher auf einmal diese Debatte kommt. Der Kunstrasenplatz in Staßfurt wurde von einer Firma aus Chemnitz nach neuestem Standard gebaut. Auch viele Bundesliga-Vereine haben Verträge mit dieser Firma. Wir haben bisher zu keinem Zeitpunkt darüber nachgedacht, dass der Kunstrasen wieder herunter muss. Über eine Alternative wurde noch nicht nachgedacht.“

Das Kuriose in Staßfurt: Vor noch nicht einmal einem Jahr wurde der 15 Jahre alte Kunstrasen in Staßfurt erneuert. Im September 2018 wurde der neue schicke Platz offiziell eingeweiht. Für die Stadt war es ein teures Geschenk an sich selbst. Denn Fördermittel gab es keine. 673 000 Euro hat sich Staßfurt die neue Spielstätte kosten lassen, dazu wurde auch die Leichtathletik-Anlage rings um den zweiten Platz saniert. Und bei dem neu verlegten Kunstrasen auf dem Platz direkt an der Hecklinger Straße ist natürlich auch das berühmt berüchtigte und in Verruf geratene Gummigranulat verbaut.

Planungssicherheit

„Das ist die neueste Generation“, sagt Christian Krüger, kommissarischer Vorsitzender beim Hauptnutzer SV 09 Staßfurt. „Noch hat sich die Stadt bei den Vereinen nicht geäußert. Aber wenn es zu einem Verbot kommen würde, müssten wir reagieren“, so Krüger.

Denn ein Kunstrasenplatz genießt allerhöchsten Stellenwert. Ohne geht es nicht. Und Kork oder Quarzsand statt Gummigranulat wäre auch nicht ideal. „Kork wäre vom Material her eine Alternative. Aber das wäre um die Hälfte teurer“, erklärt Staßfurts Platzwart Thomas Stümpel. „Und Sand ist wie Hartplatz.“ Der federnde Faktor des Gummi-granulats ginge verloren. „Viele Vereine würden kaputt gehen“, erklärt Stümpel. Er geht aber davon aus, dass ein Verbot, wenn überhaupt, erst in sechs bis sieben Jahren kommt.

Wenn ein neuer Kunstrasen verlegt werden würde, müsste das ziemlich zügig erledigt werden. „Für die Aufrechterhaltung des Spiel- und Trainingsbetriebes ist ein Kunstrasenplatz essenziell“, erklärt Krüger. So ein Platz gibt Planungssicherheit. Gerade im Winter, wenn die Temperaturen einstellig werden oder sogar in den Minusbereich rutschen, frieren Naturplätze schnell zu. Der Bodenfrost darin bleibt dann auch bei Plustemperaturen lange drin. Taut der Frost auf, wird er zu Matsch. Oft braucht es Wochen oder sogar Monate, bis ein Naturrasen wieder bespielbar ist. Bis dahin sind oft ein halbes Dutzend Spiele ausgefallen, was dann später in der wärmeren Jahreszeit für einen sehr engen Terminkalender sorgt.

Gute technische Ausbildung

Aber auch für die Ausbildung der kleinsten Fußballer ist so ein Gummigeläuf unheimlich wichtig. „Auf dem Kunstrasenplatz gibt es keine Huckel und Dellen, das ist für Kinder besser“, sagt Christian Krüger. „Für die technische Ausbildung ist das enorm wichtig. Passen und Schießen ist für die Kinder viel leichter.“ So werden die Staßfurter Kicker zu besseren Fußballern. Dank der künstlichen Grundlage. „Der einzige Nachteil im Sommer ist, dass sich so ein Kunstrasenplatz unglaublich aufheizt“, meint Krüger. Sonst gebe es aber nur Vorteile. „Es wäre also ein grober Verlust für die Staßfurter Vereine, wenn sie keinen Kunstrasenplatz mehr hätten.“