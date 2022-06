Mindestlohn: Risiko oder Chance für die Bauern im Salzlandkreis?

Staßfurt/Schönebeck - Die SPD will noch in diesem Jahr ein zentrales Wahlkampfversprechen umsetzen. Zum 1. Oktober soll der Mindestlohn in Deutschland auf 12 Euro pro Stunde steigen. Derzeit liegt er bei 9,82 Euro und ab 1. Juli bei 10,45 Euro. Das Bundeskabinett hat am Mittwoch einen Gesetzentwurf dazu verabschiedet. Was bedeutet das für die verschiedenen Branchen? Ist das Segen oder Fluch? Was bedeutet das für die Arbeitgeber und Arbeitnehmer? Natürlich profitieren Millionen Arbeitnehmer, wenn sie mehr Geld im Portemonnaie haben. Es gibt aber auch Risiken.