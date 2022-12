Ministerin Hüskens kommt zum Neujahrsempfang

Stadt Hecklingen lädt am 30. Januar zum Neujahrsempfang ein - nach einer zweijährigen coronabedingten Pause. Bürgermeister Mahrholdt setzt damit die Tradition fort.

Hecklingen - Der Bürgermeister der Stadt Hecklingen, Hendrik Mahrholdt, lädt in diesem Jahr zum fünften Neujahrsempfang ein. Er findet am 30. Januar, 18 Uhr, im großen Saal des Hotels „Stadt Bernburg“ in Hecklingen statt.