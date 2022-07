Mit 140000 Euro jährlich von der Stadt Staßfurt kann der Tiergarten als beliebtes Ausflugsziel leben

Die Lebenshilfe Bördeland als Betreiber des Staßfurter Tiergartens benötigt mehr Geld, damit das beliebte Ausflugsziel nicht an Attraktivität verliert. Die Erhöhung der Eintrittspreise ab Juli, der der Stadtrat kurzfristig zugestimmt hatte, genügt nicht.

Staßfurt - Es ist wie bei einem Haus mit Garten. Ist man vorn fertig, fängt man hinten wieder an. Ständig ist etwas zu tun. Im Tiergarten Staßfurt sah der Plan für 2021 unter anderem so aus: Dach Schweine, Dach Salzkatze, Dach Hühner auf dem Bauernhof erneuern. Und was das alles kostet! Allein diese drei von insgesamt 14 Einzelmaßnahmen bewegen sich zwischen 600 und 20000 Euro.