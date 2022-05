Mit dem E-Scooter von Bolt durch Staßfurt

Wege lassen sich in Staßfurt bald auch mit einem E-Scooter erledigen. Eine estnische Firma verteilt 100 Geräte in der Stadt. Die Bezahlung ist simpel, das Ausleihen unkompliziert.

E-Scooter von Bolt rollen mittlerweile durch 37 deutsche Städte. In Sachsen-Anhalt schon durch Halle, Bernburg und Merseburg. Ab November sind die mintgrünen Blickfänger auch in Staßfurt zu sehen.

Staßfurt - Grün ist die Farbe der Hoffnung. Grün ist die Farbe von Natur und Umwelt. Wir verbinden die Farbe mit Leben, Zufriedenheit, Glück und Hoffnung. Es ist sicher kein Zufall, dass das Unternehmen „Bolt“ Mintgrün als Erkennungsfarbe gewählt hat. Schon seit August sind E-Scooter des Unternehmens in Bernburg zu sehen. Und wer aus Staßfurt da bisher neidisch in die Kreisstadt geschaut hat, darf sich jetzt freuen. Denn ab November werden die mintgrünen E-Scooter auch durch Staßfurt rollen. Darüber informierte die Stadt Staßfurt am Montag im Bauausschuss.