Lebenshilfe Mit höheren Zuschuss soll mehr in den Tiergarten Staßfurt investiert werden

Gute Nachrichten für den Tiergarten in Staßfurt. Die Stadt beteiligt sich weiterhin mit größeren Zuschüssen am Betrieb, an Instandhaltung und Investitionen. Ab sofort soll es jedes Jahr mehr Geld geben – sichtbar für die Besucher zum Beispiel mit neuen Toiletten, Koppeln und umgestaltetem Teich.