Mit Humor durch das Leben

Staßfurt - Am Wochenende wird es in Staßfurt voll. Das Salzlandfest steht an, nachdem es wegen Corona ja zweimal nicht stattfinden konnte. Über drei Tage wird in der Innenstadt ein kunterbuntes Programm geboten und das Leben gefeiert. Die ganze Familie kommt auf ihre Kosten. Auf der Bühne am Sperlingsberg wird am Sonntag um 14.30 Uhr Frank Schöbel auftreten, der große DDR-Schlagersänger, der bis heute eine große und treue Fangemeinde hat. Volksstimme-Reporter Enrico Joo sprach mit Frank Schöbel vor dem Auftritt.