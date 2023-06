Buchstäblich ein erhebendes Gefühl ist so ein Rundflug mit dem Helicopter, den sich Besucher des Salzlandfests gönnten - und dabei Glücksgefühle bekamen.

Staßfurt aus der Vogelperspektive mit Blick gen Süden. Im Vordergrund der älteste Teil der Salzstadt - Alt-Staßfurt, einst ein Dorf, urkundlich erstmals erwähnt vor 1217 Jahren. Gut zu erkennen das Dr.-Frank-Gymnasium am unteren Bildrand, darüber die St.-Petri-Kirche, der übrigens heute, gegen 9 Uhr, im Zuge ihrer Sanierung die Krönung abgenommen werden soll. Schräg links dahinter die St.-Marien-Kirche.

Staßfurt - Reger Flugverkehr herrscht beim Salzlandfest über Staßfurt und Umgebung. Auch wenn es nur ein Hubschrauber ist, der am Wochenende seine Runden dreht. Dafür aber immer wieder. Dabei – so oft wie im vergangenen Jahr hebe er laut Bodenpersonal von Harz-Helicopter nicht ab, zumindest am Sonnabend.