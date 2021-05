Mit Sechs zum schnellen Internet für Atzendorfer

Ein erster Schritt ist getan für den Glasfaserausbau in Atzendorf. Am Donnerstag gab es gleichzeitig gleich sechs symbolische Spatenstiche. Noch müssen sich die Atzendorfer aber gedulden, bis der Ausbau des schnelle Internets abgeschlossen ist.

Mit vereinten Kräften wurde das Erschließungs-Projekt in Atzendorf vorbereitet, und mit vereinten Kräften ging es am Donnerstag ans Werk beim ersten Spatenstich. Zu sehen sind bei diesem Symbolakt (von links) EMS-Geschäftsführer Jens Brenner, Landrat Markus Bauer, GlasCom-Geschäftsführer Friedrich Hülsenbeck, Staßfurts Oberbürgermeister Sven Wagner, Stephan Jahnel (Prokurist MDCC) und Atzendorfs Ortsbürgermeister Peter Rotter.

Atzendorf - vs

„Jetzt geht“s los!“ Auf dieses Kommando von Jens Brenner, Geschäftsführer der Erdgas Mittelsachsen GmbH (EMS), griffen am Donnerstag gleich sechs Herren gleichzeitig zum Spaten und gingen im Staßfurter Ortsteil Atzendorf ans Werk – für den Start der Arbeiten an einem modernen Glasfasernetzes in Atzendorf.

Gemeinsam mit Landrat Markus Bauer, der zugleich Vorsitzender des EMS-Aufsichtsrats ist, Staßfurts Oberbürgermeister Sven Wagner, Ortsbürgermeister Peter Rotter, Friedrich Hülsenbeck als Geschäftsführer der GlasCom Salzlandkreis GmbH und Stephan Jahnel, Prokurist der MDCC Magdeburg City-Com GmbH, vollzog Brenner den symbolischen ersten Spatenstich für schnelles Internet in Atzendorf. Darauf warten die Bewohner des Staßfurter Ortsteils schon lange. Trotz dieses ersten Spatenstichs als Symbol dafür, dass die Arbeiten am Atzendorfer Glasfasernetz endlich starten, müssen sich die Bewohner aber noch etwas gedulden, bis auch sie dann mit schnellem Internet versorgt sind.

Vor dem symbolischen Spatenstich würdigte Brenner die gemeinsamen Anstrengungen der drei Partnerunternehmen, EMS, MDCC und GlasCom, sowie der Stadtverwaltung Staßfurt, Ortsbürgermeister, Ortschaftsrat und der Einwohnerschaft von Atzendorf bei den Bemühungen um schnelles Internet. „Nur durch dieses sehr gute Zusammenspiel ist es schließlich gelungen, genügend Interessenten für einen Glasfaser-Hausanschluss einzuwerben und damit das Projekt erst zu ermöglichen“, betonte der EMS-Geschäftsführer, und verwies darauf, dass die drei Unternehmen die Erschließung Atzendorfs auf eigenes Risiko und ohne öffentliche Fördermittel tätigen.

1,3 Millionen Euro für 14 km Leerrohrsystem

Die EMS investiert in die Passiv-Infrastruktur – dazu zählen unter anderem Tiefbauarbeiten und Leerrohrsysteme – rund 1,3 Millionen Euro. Das Leerrohrnetz umfasst nach derzeitigen Planungen eine Gesamtlänge von rund 14000 Metern – ohne Hausanschlüsse. Errichtet werden zudem zwei sogenannte Multifunktionsgehäuse, die so etwas wie die Herzstücken der Glasfaserversorgung sind.

Landrat Markus Bauer sagte, in den Breitbandausbau im Salzlandkreis sind dank des kommunalen Engagements sowie öffentlicher Förderungen allein in den vergangenen fünf Jahren bisher 45 Millionen Euro geflossen. „Wir gehören damit zu den besten Regionen in Sachsen-Anhalt. Eine Internetverbindung mit hohen Bandbreiten auch in kleineren Orten ist Voraussetzung, um den Salzlandkreis als einen attraktiven Wohn-, Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort zu etablieren.“

Bei dem Bauvorhaben in Atzendorf kooperiert die EMS mit regionalen Partnern. Den Tief- und Rohrbau sowie das spätere Einblasen der Lichtwellenleiter-Kabel übernimmt die Firma ABG Hecklingen.

In verschiedenen Bereichen des Staßfurter Ortsteils nutzt die EMS zudem Synergieeffekte einer planmäßigen Sanierung ihrer Erdgasleitungen, unter anderem am Bornschen Weg (auf einer Länge von 185 Meter), in der Fabrikstraße (115 Meter), Friedrich-Engels-Straße (430 Meter) sowie am Glöther Weg (230 Meter). Auftragnehmer ist hier mit der Omexom GA Nord GmbH ebenfalls ein langjähriger und zuverlässiger EMS-Partner, wie die EMS mitteilt.

„Über die einzelnen Bauphasen und mögliche Verkehrseinschränkungen werden die Anwohner in den betreffenden Straßenzügen rechtzeitig vorab mit Postwurfsendungen informiert“, erklärt EMS-Geschäftsführer Jens Brenner.

300 Hausanschlussverträge abgeschlossen

Aktuell haben mehr als 300 Einwohner aus Atzendorf Glasfaserhausanschlussverträge für ihre Grundstücke sowie GlasCom-Dienstleistungsverträge unterzeichnet.

Und wer sich bislang in Atzendorf noch nicht für einen Glasfaseranschluss entschieden hat? Der kann das noch tun, heißt es seitens der EMS. Die Mitarbeiter des Vertriebs des Unternehmens stehen für Beratungstermine zur Verfügung. Vereinbart werden können diese telefonisch unter 039291/745322 und per Mail an vertrieb@glascom-slk.de. „Noch gilt der Sonderpreis von 100 Euro für einen Glasfaser-Hausanschluss“, erklärt EMS-Sprecher Frank Sieweck. Dieser gilt für Anschlüsse bis 15 Metern gemessen ab Straßenmitte.

Doch wann soll das schnelle Internet die ersten Atzendorfer Haushalte dann tatsächlich erreichen? „Wir gehen derzeit davon aus, dass wir die ersten Kunden in Atzendorf schon im Frühjahr 2022 mit unseren Highspeed-Internet-Produkten versorgen können“, verrät GlasCom-Geschäftsführer Friedrich Hülsenbeck.

Noch müssen sich die Atzendorfer also trotz Spatenstich in Geduld üben, bis auch sie mit schneller Geschwindigkeit im Internet surfen können.