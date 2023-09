SPD-Fraktionschef wendet sich an alle Hecklinger Stadträte

Hecklingen - Nach der Ablehnung des Antrages der SPD-Stadtratsfraktion mit dem Titel „Dorfgemeinschaftshäuser mit Leben füllen“ durch die Ortschaftsräte in Cochstedt und Groß Börnecke sowie durch den Kultur- und Sozialausschuss hat sich der Fraktionschef mit einem Brief an alle Stadträte gewandt. Darin hat er das Ansinnen der Sozialdemokraten erläutert.

Kein Treffpunkt für die Bürger

Die Stadtverwaltung ignoriere den Gedanken, die Dorfgemeinschaftshäuser zu einem Treffpunkt für die Menschen zu machen und argumentiere ausschließlich finanziell. Ihr gehe es nur um die sogenannte Kostendeckung und keineswegs um die Qualität des Gemeinschaftslebens oder um das kostenfreie Angebot gemeinnütziger Einrichtungen, sagte Stöcker.

Sein Ziel sei es, einige der bisher genannten Kritikpunkte zu entkräften, damit sich die Stadträte ihr eigenes Bild machen können.„Ein erster Kritikpunkt ist, dass eine Preissenkung für private Feiern und eine Öffnung für gemeinnützige Zwecke nicht kostendeckend wäre. Richtig ist, dass die Häuser aktuell, auch mit den (zu) hohen Preisen, nicht kostendeckend sind. Der Kostendeckungsgrad beträgt aktuell etwa 20 Prozent und ist damit weit weg von 100 Prozent. Und die 100 Prozent kann auch kein klardenkender Menschen anstreben“, schrieb der Kommunalpolitiker.

Würde die Kommune die Einrichtungen kostendeckend betreiben, müsste man weit über 1000 Euro für eine private Feier bezahlen. Dass die Verwaltung dieses Argument aufführe, zeige, dass das Gemeinschaftsleben offenbar keine Rolle spiele.

Nicht einschüchtern lassen

Stöcker: „Der zweite Fehler der Verwaltung ist, Wirtschaftlichkeit mit hohen Preisen gleichzusetzen. Dass das falsch ist, lernt jeder Betriebswirtschaftslehre-Student im Grundstudium. Richtig ist, dass ein gutes Angebot Nachfrage schafft. Mondpreise schaffen den Bankrott. Mit steigenden Preisen würden die Nutzerzahlen weiter sinken. Wenn die Menschen aber wieder für kleineres Geld feiern können, dann steigen auch die Mieterzahlen.“

Hinzu komme, dass das Gaststätten- und Kneipensterben in vielen Orten dazu führe, dass es kaum noch Alternativen zu den Stadtsälen mehr gebe. Was spreche also gegen den angeregten Versuch, die Nutzungszahlen durch einen attraktiveren Preis wieder anzuheben und somit mehr Einnahmen zu haben die Nutzungszahlen durch einen attraktiveren Preis wieder anzuheben und somit mehr Einnahmen zu haben? „Nichts“, meint der Fraktionschef.

Leben der Gemeinde ist Auftrag der Stadt

Der dritte Fehlschluss sei die alleinige Fokussierung auf die Finanzen. Richtig sei, dass es in erster Linie um die Menschen der Stadt gehe und nicht um die kommunalen Schulden. „Immer nur finanziell zu argumentieren, reicht eben nicht. Die Stadt Hecklingen ist nicht nur eine Ansammlung von Schulden und Defiziten, sondern eine Stadt, in welcher Menschen leben“, argumentierte Stöcker. Die hätten das Bedürfnis, auch mal gemeinsam Kaffee trinken zu können, ihre Hobbys auszustellen und auch mal wieder richtig zu feiern. Dafür seien Stadtsäle da und nicht für den Schuldenabbau und die finanzielle Sanierung des Haushalts.

„Wir haben als Stadt auch eine Pflicht für das gesellschaftliche Gemeinleben. Das zu ignorieren, ist der eigentliche Rechtsverstoß“, teilte der Fraktionschef den Stadträten mit.

Daher bittet er sie, dem Beispiel des Ortschaftsrates Hecklingen, der dem SPD-Antrag fast einstimmig und ohne Gegenstimmen zugestimmt hatte, zu folgen.

„Lassen Sie sich von den finanziellen Argumenten nicht einschüchtern und lassen Sie uns gemeinsam ein attraktives Angebot zur Steigerung des Gemeinschaftslebens beschließen“, so Stöckers Appell.