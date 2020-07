Vor Jahr feierte der Salzlandkreis die Förderung für das Projekt „Mobiler Markt 4.0“. Was konnte mit den 140 000 Euro bewegt werden?

Staßfurt/Calbe l Ein Modellprojekt auf dem Weg zur Digitalisierung wurde vor etwa zwei Jahren als „langfristige Mobilität und Versorgung im Salzlandkreis“ gestartet.

Jetzt vermitteln die Stabsstelle Digitalisierung und Innovation des Salzlandkreises und das beauftragte Projektmanagement RKW, dass sie intensiv an einem weiteren Projekt für die digitale Zukunft arbeiten: „Land.Digital: Chancen der Digitalisierung für ländliche Räume“.

Die Zielstellung: Wie können Menschen auf dem Lande mit digitaler Hilfe weiter versorgt, wie regionale Gewerbetreibende vor Ort gegenüber dem Online-Handel gestärkt werden? Der Stand: Noch immer Bedarf ermitteln, Angebote finden und vernetzen.

Bilder Mit Umfragen in den Städten sammelt der Salzlandkreis Daten zum Bedarf der Bürger und Firmen für ein Projekt. Im Bild (v.r.):...



Das Modellprojekt in einer grafischen Darstellung. Quelle: Salzlandkreis



Stephan Lähne ist Inhaber des Edeka-Marktes in Calbe. Er beteiligt sich am Modellvorhaben. Dafür hat er einen Transporter angeschafft. Foto: Salzlandkreis



Projektleiterin Viola Grams erklärt, man wolle den Menschen Angebote der Region sichtbar machen, vom Apotheken-Dienst bis zum Paket-Zubringer. Warum solle nicht der Handwerker, gerade unterwegs, der Oma die gewünschte Butter vom Händler aus dem Nachbarort mitbringen?

Die Stadt Staßfurt hatte bereits Anfang 2018 eine „Nachschub-Studie“ angeschoben. Ohne positives Ergebnis. Mehr Erfolg sieht Wirtschaftsförderer Christian Schüler nun aber mit dem Marktplatzportal auf der Internet-Präsenz der Stadt, die besonders mit Beginn der Corona-Schließzeiten mehr Beachtung gefunden habe – von 6000 Klicks an einem Wochenende spricht Schüler. Etwa 40 Geschäfte und Essen-Lieferdienste hätten das Marktplatz-Portal der Stadt angenommen. Von einem ähnlichen Service in seiner Heimatstadt Aschersleben spricht Martin Lampadius, Chef der dortigen Marktgilde. Die 120 darin vereinten Unternehmer würden auch mit eigenen Netzwerken handeln.

Oberbürgermeister Sven Wagner (SPD) erkennt beim Staßfurter Marktportal ein „gutes Feedback für unsere Vermittlerrolle“. Dass der Versuch mit der Nachschub-Studie kaum Resonanz fand, sollte nicht entmutigen. Die Menschen hätten sich wohl anders eingerichtet. Aber man müsse jetzt über den Tellerrand schauen und Angebote erlebbar machen, knüpft Wagner an die Erklärung von Landrat Markus Bauer (SPD) an. Der unterstrich bei einem Pressetermin in Staßfurt zum Thema, dass das Projekt vor einem Jahr recht starr gestartet sei. Bauer betonte seinen Wunsch, „dass hier gelebt, gekauft wird und Steuern gezahlt werden“.

Nun stehe die Frage, wie diesbezüglich mit technischem Verständnis noch viel mehr gemacht werden könne. Zum Stand der Dinge bemerkte der Landrat: „Ein ,Fertig‘ wird es nicht geben.“ Dafür sei die Zeit viel zu schnelllebig.

Wie viele Teilnehmer das Projekt „Mobiler Marktplatz 4.0“ nach einem Jahr hat, welches Dienstleistungs- und Service-Angebote zusammenbringen und bekannt machen soll, diese Frage kann bislang niemand beantworten.

Dirk Helbig, Leiter der Stabsstelle Digitalisierung und Innovation beim Landkreis, meint, auch solche Zahlen wie vom Staßfurter Portal seien ein Teil des Salzlandkreises. Immerhin sei bereits vor dreieinhalb Jahren damit begonnen worden, über solche Themen zu reden, wie er selbst sagt. „Jeder hat etwas entwickelt. Wir überlegen jetzt, wie wir es zusammenführen.“

Zuletzt wurde eine Online-Umfrage gestartet, um Bedarfe zu ermitteln. Die Online-Umfrage werde im September ausgewertet, teilt Salzlandkreis-Pressesprecher Marko Jeschor mit. Auf Grundlage dieser Daten erarbeite der Salzlandkreis dann einen Vorschlag zur Gestaltung einer Online-Plattform. Auch daran können sich sowohl Privatpersonen als auch Firmen beteiligen.

Bis Mitte nächsten Jahres dann würden sich Modellregionen im Landkreis herauskristallisieren, in denen das Konzept getestet wird, so die Vorstellung des Landkreises. „Dabei soll auch eine Beta-Version für den ,Mobilen Marktplatz 4.0‘ programmiert werden“, erklärt Marko Jeschor. Betrachtet werden sollen dabei auch unterschiedliche Bezahlmethoden.

RKW-Vertreterin Carmen Niebergall ist sich sicher: „Wir werden suchen und finden.“ Nicht nur was regionale Produkte von Lebensmitteln betreffe, sondern auch Angebote von Friseuren beispielsweise. Die Suche nach einer Logistikkette bringt sie noch ins Spiel.

Ein positives Beispiel präsentierten die Projektbeteiligten mit dem Lieferservice des Edeka-Markts Lähne in Calbe. Inhaber Stephan Lähne berichtet von der Einrichtung dieses Service‘ Anfang 2019. Nicht nur für Lebensmittel, auch für „weiße Ware“, also Großgeräte, die Kunden auf dem Land auf relativ kurzem Weg bei ihm bestellen könne. Und das gehe auch per Telefon, E-Mail oder Fax.

Dass der Landkreis solche Angebote auf einer Plattform darstellen wolle, finde er gut. Vielleicht habe der Kunde dann auch gleich die Möglichkeit, den passenden Monteur zum Anschluss der neuen Waschmaschine zu finden.

Rosemarie Ziem, Vorsitzende des Kreisseniorenrats sieht derweil noch viel Aufklärungsarbeit in punkto „Mobiler Markt“ nötig. „Unsere älteren Menschen sind erstmal skeptisch, haben Angst, dass auch die letzten kleinen Einzelhändler noch wegfallen.“

Zurzeit laufe ja noch viel über Nachbarschaftshilfe. Der „Mobile Marktplatz“ sei aber „eine gute Sache. Wenn wir dran bleiben, wird das schon“, ist die Seniorenvertreterin sicher. „Je mehr mitmachen, um so erfolgreicher wird‘s.“

Für den Vorsitzenden des Staßfurter Gewerbevereins ist das Projekt „ein Anfang“. Ronald Teßmer favorisiert für die Stärkung des regionalen Gewerbes allerdings die Staßfurt-Card, die auch zur Salzland-Card werden könne. Momentan arbeitet der Gewerbeverein mit Partern noch an der Einführung dieser Rabatt-Karte.

Das wäre im übrigen der erste Schritt gewesen, so Teßmer, der sich für dieses Projekt auch Fördermittel gewünscht hätte, mit denen das „Mobiler-Markt“-Projekt arbeiten kann.

Denn diese Vorteils-Karte würde ihre Besitzer dazu bewegen, hier einzukaufen, unterstreicht der Interessenvertreter für die Gewerbetreibenden. Amazon müsse man dagegen nicht kopieren. So eine Plattform zu schaffen, wäre erst der zweite Schritt, erklärt der Unternehmer.

Ja, er habe auch das Angebot angenommen, sich auf der Stadtseite zu präsentieren, so Teßmer. Essenlieferanten hätten möglicherweise von diesem Auftritt profitiert, als die Gaststätten geschlossen waren. „Bei mir hatte ich dadurch aber nicht mehr Kundschaft. Vielleicht wurde ja insgesamt Neugierde geweckt. Mehr kann ich momentan nicht einschätzen“, sagt der Inhaber eines Modehauses.

„Geschadet hat‘s nicht“, bemerkt Yvonne Wandt, sich mit ihrem Schuhgeschäft in Staßfurt auf dem Portal der Stadt gezeigt zu haben. Über die Corona-Schließzeit habe aber eher ihre eigene Internetseite hinweggeholfen.