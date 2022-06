Modellbahnen: Hecklingerin führt in Staßfurt erfolgreich ein Geschäft

Schon seit fünf Jahren betreibt Jasmin Denkewitz am Bahnhof in Staßfurt ein Modellbahn-Fachgeschäft. Der Kundenstamm wächst. Auch weil die Hecklingerin mit Leidenschaft und Expertise überzeugt.

Wenn die Arbeit Spaß macht: Jasmin Denkewitz testet in ihrem Laden in der Zollstraße in Staßfurt Modellbahnen, bevor sie in den Verkauf gehen.

Staßfurt/Hecklingen - Das innere Kind wird nie erwachsen. Und wer dem inneren Kind erlaubt, sich ab und zu einmal auszutoben, hat viel Spaß im Leben. Jasmin Denkewitz jedenfalls ist im echten Leben zwar 38 Jahre alt, lässt die kleine Jasmin aber regelmäßig heraus, wenn sie in ihrem Laden in der Zollstraße in Staßfurt auf der Erde sitzt. Es summt und brummt und hupt. Weiße und rote Lichter gehen an und aus. Die Loks fahren vorwärts und rückwärts, im Kreis. Das Lächeln im Gesicht füllt dann den ganzen Raum und die gute Laune erhellt so manchen trüben Tag.