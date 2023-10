Staßfurt/Aschersleben - Markus Bauer ist nicht dafür bekannt, in der Öffentlichkeit emotionale Schnellschüsse zu tätigen. Der SPD-Landrat des Salzlandkreises setzt auf längere Erklärungen, auf Kommunikation, ja als volksnah zeigt er sich immer wieder. Doch wie spricht der Nienburger, wenn niemand sonst zuhört, wenn er im Gespräch unter vier Augen ist oder nur wenige mithören? Spricht er dann anders?

Die Ascherslebenerin Bärbel Ballhorn berichtet jedenfalls, dass der 52-Jährige ihr gegenüber recht ungehalten aufgetreten ist. „Er ist der Meinung, dass ich einen an der Hacke habe“, sagt Ballhorn. Einmal soll er zu ihr gesagt haben: „Wenn Sie die Stänkereien nicht lassen, dann bringe ich Sie in die Klapsmühle.“

Ballhorn ist 82 Jahre alt. Von 1990 bis 1994 saß sie im Landtag in Sachsen-Anhalt. Anfangs für die SPD, aus dieser Partei ist sie laut eigenen Angaben aber schon 1991 ausgetreten. Seitdem trägt sie kein Parteibuch mehr, fühlt sich aber der AfD recht nahe. „Das ist die einzige Partei, die Sinn und Verstand hat“, meint sie. Sie selbst lasse sich aber nicht in die rechte Ecke drängen, sagt Ballhorn. Das zeige zum Beispiel auch ihre jahrzehntelange Mitgliedschaft in der Deutsch-Israelischen Gesellschaft. Ein einstiger Nachbar und guter Freund sei Jude gewesen.

Bärbel Ballhorn übt scharfe Kritik an der Bundesregierung

Jeden Montag finden in Aschersleben Demonstrationen statt. Diese richten sich derzeit vor allem gegen die Arbeit der aktuellen Bundesregierung. Ballhorn hat vor drei Jahren angefangen, diese immer wieder zu besuchen. Ihre Nachbarin holte sie ab, zusammen ging es in die Innenstadt. Vierstellig waren die Teilnehmerzahlen zu Spitzenzeiten, jetzt sind es laut eigenen Angaben der Demonstrierenden etwa 100.

Ballhorn kann ja reden. Ihre Sätze sind geschliffen, hart und reißen mit. Auch mit über 80. In Aschersleben hat sie diese Fähigkeit auch öffentlich gezeigt, sie hat Reden gehalten auf den Montagsdemos. Nicht nur einmal. So auch im Herbst 2022. Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hatte sie dabei besonders im Fokus. „Sie verfügt über null Wissen. Ich habe noch nie eine Schülerin in der zehnten Klasse gehabt, die so dämlich ist“, sagt die pensionierte Lehrerin. Ihre Stimme wird laut, wenn sie das ausspricht. Dieser Satz war auch im Herbst 2022 gefallen. Ballhorn sagt, es sei wohl dieser Satz gewesen, der auch den Landrat sehr geärgert habe. „Generell hat sich der Landrat fürchterlich über die Montagsdemos aufgeregt“, erzählt Ballhorn.

Am 24. April dieses Jahres bekam Bärbel Ballhorn Post vom Salzlandkreis. Konkret vom Ordnungsamt. Sie solle bis 1. Juni ein „amts- oder fachärztliches oder fachpsychologisches Zeugnis über ihre persönliche Eignung“ vorlegen.

Ermittlungen gegen Ballhorn

Hintergrund: Ballhorn hat seit 2016 einen kleinen Waffenschein, ist im Besitz einer Schreckschusspistole. Damit will sie sich vor allem schützen. „Es kam in den Nachrichten, dass immer wieder ältere Frauen beraubt werden. Eine Nachbarin wurde im Supermarkt überfallen. Ich will mich nicht überfallen lassen“, erklärt Ballhorn. Die Waffe liege in ihrem Haus, sagt sie. Sie würde sie nicht mitnehmen, wenn sie das Haus verlasse. Sie sei nur für den Schutz in den eigenen vier Wänden. Und geschossen habe sie damit nur ein einziges Mal – an Silvester mal in die Luft. „Ich kann damit ja auch niemanden töten, höchstens verletzen“, so Ballhorn. Schießen kann Bärbel Ballhorn übrigens eigentlich gut. Sie war 30 Jahre lang im Schützenverein in Aschersleben.

Ist sie dazu immer noch in der Lage? Im Schreiben vom Salzlandkreis heißt es, dass gegen sie ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung geführt worden sei. Sie habe das Auto eines Nachbarn beschädigt. Das streitet Ballhorn ab. Zudem sei bei Ballhorn am 28. Oktober 2021 „Delir ohne Demenz“ diagnostiziert worden. Es gebe also Verwirrtheitszustände, wie sie auch bei dementen Patienten auftreten können. Wie der Salzlandkreis darauf gekommen sein könnte, dass Bärbel Ballhorn womöglich gesundheitlich angeschlagen ist? „Ich hatte vor etwa vier bis fünf Jahren einen Blackout und war im Salus-Fachklinikum in Bernburg in Behandlung“, sagt sie selbst dazu.

Markus Bauer ist Landrat im Salzlandkreis. Foto: Engelbert Pülicher

Ballhorn meint, der Landrat selbst habe auf das Schreiben gedrängt, um die 82-Jährige womöglich aus dem Verkehr zu ziehen. Davon ist auch Wolfgang Wipprecht aus Aschersleben überzeugt. „Bärbel Ballhorn wurde durch das Ordnungsamt des Salzlandkreises gezwungen, Dinge zu tun, die sie nicht wollte“, sagt er. Wipprecht ist ebenfalls stetiger Teilnehmer bei den Montagsdemos in Aschersleben. Der 70-Jährige hält dort auch immer mal wieder Reden. Er hat am 8. Juni eine Dienstaufsichtsbeschwerde gegen Landrat Markus Bauer (SPD) eingelegt. „Wir sind alle der Meinung, dass der Landrat bei dem Schreiben an Frau Ballhorn federführend war“, sagt Wipprecht.

Im nichtöffentlichen Teil des Kreistags war die Dienstaufsichtsbeschwerde gegen den Landrat in der vergangenen Woche Thema. Nach Volksstimme-Informationen hat die Kreisverwaltung dort berichtet, dass der Vorgang von der Verwaltung untersucht worden sei, an den Vorwürfen allerdings nichts dran sei, die Dienstaufsichtsbeschwerde wäre also haltlos. Der Kreistag soll bei der Abstimmung das auch ohne Diskussionen mitgetragen haben.

Salzlandkreis darf keine Angaben machen

Aber gibt es nun einen Zusammenhang zwischen Ballhorns Reden bei der Montagsdemo und der geforderten psychologischen Untersuchung vom Salzlandkreis? Und hat Landrat Bauer diese persönlich in die Wege geleitet? Der Salzlandkreis antwortet auf Volksstimme-Nachfrage: „Wir können bestätigen, dass der Kreistag im nicht-öffentlichen Teil den von Ihnen genannten Beschluss gefasst hat. Weitergehende Angaben können wir aufgrund des Datenschutzes nicht machen.“

Wipprecht hat vor ein paar Tagen bereits Post bekommen und wurde über den Ausgang der Dienstaufsichtsbeschwerde informiert. „Ich finde den Vorgang höchst verwunderlich“, sagt der Ascherslebener. „Landrat Bauer kennt den Vorgang nicht, weiß von nichts. Auch vom Kreistag hat niemand nachgefragt. Es ist, als ob man in einen Wattebausch schlägt. Zu DDR-Zeiten war die Beschwerdeführung einfacher.“

Vorher hatte es zu dem Vorgang auch bereits eine Anfrage der AfD im Landtag gegeben. Bärbel Ballhorn hatte Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) selbst laut eigenen Angaben ebenfalls einen Brief geschrieben. Das habe allerdings auch kein Licht in die Sache gebracht.

Ballhorn selbst hat die geforderte psychologische Untersuchung vorgelegt. Ein Psychologe habe der Seniorin in einem neunseitigen Schreiben bestätigt, dass sie geistig dazu in der Lage ist, die Schreckschusspistole weiter führen zu können. „Er meinte zu mir, dass er keine Frau in meinem Alter kennt, die geistig annähernd so auf der Höhe ist“, sagt Ballhorn. Sie darf die Waffe behalten, vom Salzlandkreis habe es seitdem auch keine Post mehr gegeben.