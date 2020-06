Dieser Kleinwagen fing am Montag Feuer, als der Fahrer und ein Insasse auf der Atzendorfer Straße unterwegs waren – unweit des Staßfurter Feuerwehrdepots. Foto: FFW Staßfurt

Die Kameraden der Staßfurter Feuerwehr löschten Montagfrüh einen Motorbrand vor ihrer Haustür.

Staßfurt l Einen sehr kurzen Anfahrtsweg zum Einsatzort hatten die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Staßfurt Montagfrüh.

Kurz nach 8 Uhr wurden sie in die Atzendorfer Straße zu einem Autobrand gerufen. Wenige Meter von ihrem Gerätehaus entfernt, hatte ein Kleinwagen wegen eines technischen Defekts Feuer unter der Motorhaube gefangen. Mit Löschpulver war es nicht unter Kontrolle zu bringen. So setzten die Kameraden Schaum ein.

Damit war der Brand schnell gelöscht. Das Auto konnte geborgen werden. Personen kamen nicht zu Schaden. Der Pkw hat einen Totalschaden.

Die für die Zeit des Einsatzes voll gesperrte Straße im Industriegebiet war nach gut einer Stunde wieder frei.

In der Nacht zum Sonntag, kurz nach Mitternacht wurde die Feuerwehr der Salzstadt ebenfalls alarmiert: Ein privater Rauchmelder hatte in der Charlottenstraße angeschlagen.

Die Kameraden rückten mit drei Einsatzwagen aus, unter anderem der Drehleiter.

Aufmerksame Bürger hatten einen Rauchmelder aus einer leerstehenden Wohnung in einem Mehrfamilienhaus gehört. Wie sich herausstellte, piepte der Rauchwarnmelder bereits etwa vier Stunden, berichten die Kameraden nach dem Einsatz.

„Wir möchten an dieser Stelle nochmals darauf hinweisen, das beim Ertönen der Rauchwarnmelder umgehend die Leitstelle informiert wird“, so die Freiwillige Feuerwehr Staßfurt.

In besagtem Fall aus der Nacht zum Sonntag gehe man von einer Fehlauslösung aus. Generell würden Rauchwarnmelder Leben retten.

Am Donnerstag steht übrigens im Stadtrat Staßfurt ab 18.30 Uhr auch die neue Feuerwehrkosten-Ersatzsatzung auf der Tagesordnung, die in den Wochen zuvor unter anderem auch in den Ortschaftsräten vorberaten und fast überall einstimmig zur Beschlussfassung empfohlen wurde.

Helmut Müller wollte in Hohenerxleben wissen, ob man eine zu bezahlende Leistung der Feuerwehr in Anspruch nehmen könnte, wenn man einen Baum fällen lassen möchte. „Nein“, kam die Antwort von Franziska Stock, Sachbearbeiterin Feuerschutzangelegenheiten, „Das ist nicht Aufgabe einer Feuerwehr und könnte von einer Firma erledigt werden. Aber eine kostenpflichtige Aufgabe wäre beispielsweise die Brandsicherheitswache für Veranstaltungen.“

In Athensleben erklärte die Mitarbeiterin der Stadtverwaltung, dass unter Umständen eine Rechnung geschrieben werden müsse, wenn eine Katze vom Baum zu holen war.

Grundsätzlich sei die Rettung von Mensch und Tier aber kostenfrei, erläutert der Staßfurter Ortswehrleiter Steffen Aermes. Bei so einem Katzen-Rettungseinsatz wäre in jedem Fall zu bewerten, ob er für den Halter kostenpflichtig ist oder nicht.