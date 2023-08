So ein nachtaktives Säugetierchen ist wohl nur bei Veranstaltungen wie der„Nacht der Fledermaus“ so nah zu erleben. Kathleen Kuhring und ihre Freunde vom Arbeitskreis Fledermäuse Sachsen-Anhalt fanden am Sonnabend am Löderburger See wieder eine riesige Resonanz bei Klein und Groß.

Foto: Falk Rockmann