Seit Mitte Mai häuft sich der Müll bei Gerhard Schubert. Weil das Problem nicht gelöst wird, hat er sich jetzt ans Innenministerium gewandt.

Atzendorf l Im Grunde ist Gerhard Schubert ein gelassener Mensch. Zu viel hat er erlebt, um sich noch zu empören. Und im gesetzten Alter ist jede Unruhe ja sowieso nicht mehr gesund. „Nein, ich rege mich nicht auf“, sagt er. Die Stimme ist ruhig, er macht eine kleine Pause. „Ich gehe damit locker um.“ Viel mehr bleibt ihm ja auch nicht übrig.

Dabei hat der Atzendorfer ein großes Problem. Schon seit dem 19. Mai wird bei ihm nicht mehr der Müll geleert (Volksstimme berichtete). Weil sein Haus mehr als 150 Meter rückwärts angefahren werden muss, um die schwarze Tonne zu leeren, hat der Kreiswirtschaftsbetrieb wegen der Unfallverhütungsvorschriften die Müllabfuhr eingestellt. Sein Haus in der Kirchstraße 16 in Atzendorf steht einsam und allein etwa 300 Meter von der Nummer 14 entfernt an der schmalen Straße, die ein besserer Feldweg ist.

Schubert hatte eine Dienstaufsichtsbeschwerde gegen den Kreiswirtschaftsbetrieb eingereicht. Dazu hatte er Widerspruch gegen die Entscheidung eingelegt, dass der Müll nicht mehr entsorgt wird. „Auf den Widerspruch gibt es keine Reaktion. Der Müll wird weiter nicht abgeholt“, sagt er. „Das Landratsamt hat sich noch nicht zu meinem Widerspruch geäußert - es wurde noch nicht mal der Eingang bestätigt. Ich glaube allmählich an Verschwörungen gegen mich.“ Vor allem fühlt er sich auf seinem Müll sprichwörtlich sitzen gelassen. „Wenn sich das nicht in den nächsten anderthalb Monaten ändert, werde ich eine Untätigkeitsklage beim Verwaltungsgericht einreichen.“

Auch vom Kreiswirtschaftsbetrieb habe sich niemand gemeldet, um das Problem aus der Welt zu schaffen.

Widerspruch laut Kreis nicht möglich

Nun ist es nicht so, dass Unmengen Müll anfallen. Als alleinstehender Rentner produziert Gerhard Schubert kaum Müll für die Resttonne. Ihm macht viel mehr zu schaffen, dass auch die gelbe Tonne nicht geleert wird. Die Zeitungen und Zeitschriften in der blauen Tonne, die ebenfalls nicht mehr abgeholt werden, benutzt er auf seinem Grundstück zum Verbrennen. Den Plastikmüll hingegen versuchte er, in einem Supermarkt abzugeben, was nicht klappte.

Ein Widerspruch gegen die Entscheidung, dass der Müll nicht mehr abgeholt wird, ist dabei laut Kreissprecher Marko Jeschor auch gar nicht möglich. „Der Kreiswirtschaftsbetrieb handelt im Rahmen der rechtlichen Vorgaben“, so Jeschor. „Gegen die Entscheidung des Landrats als Dienstvorgesetzter des Betriebsleiters ist kein Widerspruch möglich. Die Dienstaufsichtsbeschwerde stellt einen formlosen Rechtsbehelf dar.“ Sprich: An der Entscheidung wird sich also nichts ändern.

Schubert drängt darauf, dass im Beisein eines Vertreters der Berufsgenossenschaft die Situation in Atzendorf beleuchtet wird. „Aber da habe ich den Eindruck, dass dies Kreiswirtschaftsbetrieb und Landrat nicht wollen“, so Schubert. Der 72-Jährige hat sich daher inzwischen mit seinem Problem ans Innenministerium gewandt. „Ich habe weder, bevor die Entscheidung so getroffen wurde, eine Anhörung erhalten, noch wurde mir eine schriftliche Begründung gesandt, geschweige denn ein rechtsmittelfähiger Bescheid geschickt“, schreibt er. Ihm wurde lediglich vorgeschlagen, er solle die Tonne nach vorne zur nächsten Kreuzung schieben. Das lehnt Schubert mit Blick auf sein Alter ab. Er ist enttäuscht. „Dadurch wird die Staatsverdrossenheit gefördert“, sagt er.

Dass die Schreiben nicht angekommen sind, bestreitet der Kreis. „Die Information an den Beschwerdeführer ist nach Angaben von Herrn Felgenträger (Betriebsleiter des Kreiswirtschaftsbetriebes, Anm. d. Red.) zweimal per Post verschickt worden. In einem Fall hat ein Mitarbeiter des Kreiswirtschaftsbetriebs die Post persönlich eingeworfen“, teilt Marko Jeschor mit.

Treffen im August vor Ort

Was ist nun aber mit dem Problem? Wer schafft es aus der Welt? „Herr Felgenträger will gemeinsam mit den für den Kreiswirtschaftsbetrieb zuständigen Stellen der Unfallkasse Sachsen-Anhalt sowie der Stadt Staßfurt prüfen, welche Möglichkeiten vorliegen, um das Problem zu lösen“, so Jeschor. Aus dem Staßfurter Rathaus heißt es dazu: „Uns ist das Problem nur anhand der Berichterstattung in der Volksstimme bekannt. Natürlich würden wir aber mit rausfahren und stehen im Rahmen der Möglichkeiten für die Lösungsfindung bereit.“

Möglich ist, dass es im August einen Vorort-Termin gibt. „Wir werden zusammen mit der Unfallkasse in nächster Zeit eine Besichtigung vornehmen, voraussichtlich im nächsten Monat“, sagt Ralf Felgenträger, Betriebsleiter des Kreiswirtschaftsbetriebes. Er sagt auch: „Die Entscheidung wurde nicht aus dem Bauch heraus gefällt, sondern lange geprüft.“

Wie das Problem gelöst werden kann, ist unklar. Gerhard Schubert verweist darauf, dass hinter seinem Grundstück ein Knotenpunkt zum Wenden wäre. Er verweist zudem darauf, dass das Fahrzeug hinter seinem Haus auf der Straße nach links fahren könne und ein Stück weiter wieder nach links in die Straße „Am Kalkofen“ hereinfahren könne zurück Richtung Ortslage Atzendorf. Ein Rückwärtsfahren oder Wenden wäre somit nicht notwendig. Die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) wirft zwei weitere Optionen ein. Der Müll könnte von den Müllwerkern zu Fuß geleert werden. Zudem könnten kleinere Fahrzeuge in die Straße fahren. Marko Jeschor: „Die DGUV ist nach unserer Ansicht nicht für eine Bewertung des Falls zuständig. Insofern werden wir die Einwürfe nicht kommentieren.“

Gerhard Schubert setzt nun Hoffnung in das Innenministerium, das auf die Mail des Atzendorfers reagiert hat. Dieses teilte laut Schubert mit, dass das Ministerium die obere Kommunalaufsichtsbehörde gebeten habe, über den kritisierten Sachverhalt zu berichten. Das könne etwas dauern. Im einsamen Kampf gegen die Behörden ist das aber ein kleiner Lichtpunkt für Gerhard Schubert.