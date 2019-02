Die Schunkelstraße in Hecklingen ist eine von zwei betroffenen Sackgassen in Hecklingen. Eine Entsorgerfirma hatte hier angekündigt, dass Anwohner ihre Gelben Tonnen künftig bis vor zur nächst befahrenen Straße schieben sollen, weil die Fahrzeuge Probleme hatten, zu wenden. Hier wurde von der Stadt provisorisch Abhilfe geschaffen. Im Frühjahr 2019 soll eine langfristige Lösung ausgehandelt werden. Foto: Nora Stuhr

Verantwortliche in Hecklingen haben sich auf weiteres Vorgehen verständigt.

Hecklingen l Anwohner der Schunkelstraße und der Adolfstraße in Hecklingen müssen ihre Gelben Tonnen auch weiterhin vorerst nicht bis zur Kreuzung schieben, wenn sie abgeholt werden. Damit das auch so bleibt, haben Stadt, Entsorgerfirma und Baubetrieb eine Vereinbarung getroffen, wie es weiter geht.

Nachdem es in drei Kommunen im Salzlandkreis Probleme mit der Gelben Tonne gab (Die Volksstimme berichtete), haben die Verantwortlichen in Hecklingen eine weitere Vereinbarung getroffen, die den Anwohnern die Abholung vor der Haustür vorläufig garantiert. Wenn die Witterung es zulässt, sollen weitere Maßnahmen durchgeführt werden, die Fahrzeugen, das Wenden am Ende der Sackgassen besser möglich macht und die Beteiligten wollen im Frühjahr erneut vor Ort reden.

Zum Hintergrund: Die von der Firma Tönsmeier mit der Entsorgung der Gelben Tonnen beauftragte Firma Achtert hatte vor knapp drei Wochen auf Handzetteln angekündigt, dass die Anwohner der Schunkelstraße und der Adolfstraße ihre Gelben Tonnen bis zur nächsten befahrbaren Straße bringen sollen.

Keine Rückwärtsfahrten

Grund dafür ist, dass Achtert nach mehreren Unfällen und einer Verwarnung nicht mehr rückwärts in Sackgassen einfahren darf und will. Hecklingen hatte vor knapp drei Wochen schnell reagiert. Wendeplätze wurden provisorisch hergerichtet. Doch das sorgte danach weiter für Kritik, weil eine Befestigung in der Schunkelstraße witterungsbedingt verschlammt war.

Danach hat jetzt erneut ein Termin mit der Stadt, dem zuständigen kommunalen Baubetrieb und der Firma Achtert vor Ort stattgefunden.

Daran nahm die Leiterin des Bauamtes der Stadt Hecklingen teil. Mandy Konew erklärt, dass man in der Schunkelstraße so verblieben sei, entsprechende Poller des Wendeplatzes ein Stück weiter nach hinten zu versetzen, sodass die Fahrzeuge einen größeren Wendekreis erhalten. In der Adolfstraße müsste noch Schotter aufgefahren werden, wenn die Witterung dies hergebe. Unabhängig sei man so verblieben, dass man sich gemeinsam für beide Wendestellen langfristig „Gedanken macht, eine dauerhafte Befestigung zu schaffen“.

Andere Lösung muss her

Die Bauamtsleiterin erklärte zudem, dass sie sich von der Firma Achtert bereits entsprechende Richtlinien zuschicken ließ. Daraus sei aber schon jetzt ersichtlich, dass das in der Schunkelstraße nicht möglich ist. „Einfach, weil das der Platz das dort nicht hergibt. Das wissen wir jetzt schon“, sagte die Amtsleiterin. Daher müsse eine andere „individuelle Lösung“ mit allen Beteiligten gefunden werden, zeigte sie sich optimistisch, dass das auch gelingt.

Im Frühjahr werde es wieder einen Termin geben. Bis dahin werden die Gelben Tonnen weiter vor der Haustür abgeholt, konnte Konew mitteilen, was vereinbart wurde.

„Wenn wir hinten vernünftig wenden können, holen wir die Gelben Tonnen auch weiterhin vor der Haustür ab“, sagte Firmenchef Achtert Anfang dieser Woche im Gespräch mit dem Salzlandkurier.

Er bestätigte, dass man sich darauf verständigt hat, dass in der Schunkelstraße die Leitpfosten am Wendehammer weiter zurückgesetzt werden sollen und, dass es eine weitere Befestigung der Wendeplätze geben muss. „Final werden wir, wenn das Wetter es zulässt, vor Ort noch einmal sprechen. Bis dahin fahren unsere Fahrzeuge dort rein.“

Achtert machte aber noch auf ein anderes Problem aufmerksam. In beiden Straßen sei es seiner Ansicht nach „ganz wichtig“ mit den Anwohnern über die Parksituation zu sprechen.„Die Straßen dürfen nicht zu geparkt sein, wenn wir dort reinfahren“, erklärte er. Hier müsse mit der Stadt eine Lösung gefunden werden, meint der Firmenchef und beruft sich auf eine Verordnung der Berufsgenossenschaft. Darin werde ein entsprechender Sicherheitsabstand definiert, erklärte er.