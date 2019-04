Das Müllproblem in der Häuerstraße in Staßfurt ist gelöst. Der Wendehammer wurde vorbereitet, die Tonnen konnten turnusmäßig geleert werden.

Staßfurt l Die zwei Männer in ihren Anzügen schritten die Straße ab, nickten und verständigten sich. Hier waren sich zwei einig, es wurde erklärt und aufgeklärt, danach die schnelle Lösung besprochen. Der eine trägt Brille und graue Haare, heißt Ralf Felgenträger und ist Leiter des Kreiswirtschaftsbetriebs, der andere braucht (noch) keine Brille, hat nicht mehr so viele Haare, heißt Sven Wagner und ist der Oberbürgermeister in Staßfurt.

Am Mittwoch trafen die beiden Herren zu einem Gespräch in der Häuerstraße in Staßfurt aufeinander. Das Thema war natürlich die Ansage der Entsorgunsfirma Udo Achtert, aus Sicherheitsgründen in der Sackgasse die Gelben Tonnen nicht mehr an der Haustür zu leeren. Nicht mehr als 150 Meter dürften die Müllfahrzeuge rückwärts fahren, die Häuerstraße ist länger. Auch für Sven Wagner ist das kein Dauerzustand, dass die Anwohner ihre Tonnen bis zur nächsten Kreuzung rollen müssen, wenn die Müllautos kommen. „Wir können die Anwohner nicht im Regen stehen lassen, das ist doch klar“, sagt der Oberbürgermeister. Wobei er auch sagt: „Wir haben vorher keinerlei Infos bekommen.“

Aber nun handelt er. Schnell und unkompliziert. Das muss man ihm und seiner Verwaltung hoch anrechnen. Erst letzte Woche erfuhr man im Rathaus von dem Problem, Wagner rief Felgenträger an, es fand ein Vororttermin statt.

Gleich zweimal war Sven Wagner (r.) vor Ort und erklärte auch Anwohner Bernd Lochmann, dass die Steine versetzt werden. Foto: Enrico Joo



Findlinge verschoben

Die Lösung: Es wird ein Wendehammer geschaffen. Und zwar genau an der Stelle, an der die Firma Achtert sich nicht in der Lage sah, ihre Autos wenden zu lassen. Die Findlinge in der Mitte der Straße wurden vom Stadtpflegebetrieb gestern um etwa einen Meter in der Straße „Am Neuen Hof“ Richtung Calbesche Straße nach hinten versetzt. Dazu wird „am Montag der Wall verschoben“, wie Rainer Busse vom Stadtpflegebetrieb erklärt, es wird geschottert, der „Niveauunterschied“ behoben, wie es in Fachkreisen heißt.

So konnten die Gelben Tonnen gestern also ganz normal geleert werden. Einmalig erfolgte die Leerung von der Firma Achtert zusammen mit Auftraggeber PreZero (vormals Firma Tönsmeier). „Wir haben zuerst darüber nachgedacht, es selbst zu machen, aber dann noch mal mit Achtert gesprochen“, sagt Thorsten Lehmann von PreZero. „Wir haben uns so geeinigt, dass je zwei Mitarbeiter der Firmen die Gelben Tonnen von den Haustüren zum Wendehammer geschoben haben.“ Nach der Leerung rollten sie sie wieder zurück. „Wir freuen uns, dass so schnell eine Lösung gefunden wurde“, sagt Ralf Felgenträger. „Das entschärft die Situation.“

Die Firma Achtert wird dann auch in Zukunft die Gelben Tonnen wieder direkt vor der Haustür leeren. „Wenn uns die schriftliche Bestätigung vorliegt, dass die Maßnahme umgesetzt wurde“, betont Udo Achtert.

Wendehammer einzige Option

Der Ausbau des Wendehammers war dabei laut Stadt die einzige Option, um so kurzfristig eine Lösung des Problems herbeizuführen. Sven Wagner sagt dazu: „Ralf Felgenträger und ich haben uns auch den Bereich am Ende der Straße angeschaut.“ Anwohner hatten angeregt, das Tor zur Einrichtung der Stiftung Staßfurter Waisenhaus einfach bei Bedarf zu öffnen, damit die Müllfahrzeuge dort umkehren können. „Der Bereich ist allerdings zu klein. Die Fahrzeuge können dort nicht wenden“, so Wagner. So blieb nur die Möglichkeit mit dem Wendehammer in der Mitte der Straße. Etwas unter 200 Meter sind es bis zum letzten Haus am Tor in der Sackgasse. Das sind zwar mehr als 150 Meter. Doch alle Beteiligten sind zuversichtlich, dass das nicht mehr zum Problem wird.

Die Wogen sind damit geglättet, doch ein bitterer Nachgeschmack bleibt bei der Firma Achtert, die freilich ebenfalls froh ist, dass es so schnell eine Lösung gibt. „Es stimmt nicht, dass der Kreiswirtschaftsbetrieb und die Stadt Staßfurt vorher nicht von dem Problem wussten. Herr Felgenträger wusste seit Oktober 2018 Bescheid“, sagt Udo Achtert. Da hätte es eine Begehung der Häuerstraße mit Vertretern der Stadt gegeben, die Probleme wären angesprochen worden. Das bestätigt auch Thorsten Lehmann von PreZero. „Es gab schon im Oktober Gespräche“, sagt dieser. „Ich denke, wir sollten da noch einmal an einen Tisch kommen“, so Achtert. Damit die Probleme und auch die Vorwürfe zwischen den Firmen und Behörden aus dem Weg geräumt werden.