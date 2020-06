Bei Gerhard Schubert wird der Müll nicht mehr abgeholt, weil sein Haus nicht mehr rückwärts angefahren werden darf.

Atzendorf l Als alleinstehender Rentner sind die Mülltüten bei Gerhard Schubert in Atzendorf selten voll. Sowieso nur alle zwei Wochen – immer dienstags – fährt das große Müllfahrzeug vom Kreiswirtschaftsbetrieb rückwärts in die Kirchstraße herein, leert die schwarze Tonne und fährt vorwärts wieder heraus. So war es zumindest seit Januar 2008. Seitdem wohnt Schubert in der Kirchstraße 16 – ein Haus, das ungefähr 300 Meter entfernt von der letzten Hausnummer 14 ganz allein an der nun schmalen Straße liegt, die ein besserer Feldweg ist.

Im Februar wunderte sich Gerhard Schubert erstmals. Laut eigenem Protokoll war es der 25. Februar, als die Tonne erstmals nicht geleert wurde. Ohne Ankündigung, wie er sagt. Er glaubte an ein Versehen. „Ich rief beim Kreiswirtschaftsbetrieb an. Dort wurde mir erklärt, dass ich nicht mehr angefahren werde, wobei ich mit der Anschrift Kalkofen verortet wurde. Begründet wurde dies mit den Unfallverhütungsvorschriften und dem Rückwärtsfahren“, sagt er. Das Problem: Laut Branchenregel der Deutschen Gesetzlichen Unfallverunsicherung von 2016 soll das Rückwärtsfahren grundsätzlich vermieden werden. Und wenn dann nur mit Einweiser, dazu heißt es: „Die Strecke im Rückwärtsgang soll nicht länger als 150 Meter sein.“ Bei Gerhard Schubert sind es deutlich mehr als 200 Meter bis zur nächsten Kreuzung.

Dienstaufsichtsbeschwerde

Danach lief die Müllentsorgung einige Zeit ohne Probleme. Im April wurde erneut die Tonne einmal nicht geleert, dann wieder nicht am 19. Mai. Und seitdem gar nicht mehr. Schubert reichte noch am 19. Mai beim Landrat Markus Bauer (SPD) eine Dienstaufsichtsbeschwerde gegen den Kreiswirtschaftsbetrieb ein.

Der Vorwurf: „Amtsanmaßung und Willkür.“ Was Gerhard Schubert vorwirft: Ohne offiziellen Brief hat der Kreiswirtschaftsbetrieb die Müllabfuhr bei ihm eingestellt. „Ich habe nichts bekommen, auch wenn der Kreiswirtschaftsbetrieb behauptet, mir am 10. Februar ein Schreiben geschickt zu haben“, sagt Schubert. „Ich brauche einen rechtsmittelfähigen Bescheid. Wir sind hier nicht im Wilden Westen.“ Er pocht darauf, dass der ordentliche gesetzmäßige Weg eingehalten wird.

„Selbstverständlich wird der konkrete Sachverhalt mit dem Kreiswirtschaftsbetrieb überprüft. Falls dabei im Ergebnis persönliches Fehlverhalten festzustellen ist, wird es mit dem/den Beschäftigten ausgewertet. Darüber erhält der Beschwerdeführer Antwort“, teilt Kreissprecherin Marianne Bothe am 3. Juni der Volksstimme mit.

Tonne vorschieben?

Ende Mai hatte der Landrat bereits Gerhard Schubert per Post geantwortet. „Dort steht, dass alles korrekt wäre“, sagt der Anwohner. Sein Haus stünde außerhalb des Bebauungsplans, es wäre keine voll ausgebaute Straße. Eine Wendemöglichkeit gebe es nicht. Ihm wäre angeboten worden, die Tonne 200 Meter nach vorn zu schieben, damit sie geleert werden kann. „Ich bin 72 Jahre alt. Das kann man nicht von mir verlangen“, sagt Schubert.

Am Freitag schickte der Atzendorfer ein erneutes Schreiben an den Landrat. Schubert verlangt, dass die Entscheidung des Landrats aufgehoben und der Müll wieder an seiner Haustüre entleert wird. Er fordert zudem eine Kopie des Schreibens vom 10. Februar. Dazu schreibt er: „Die Handlung, meinen Müll nicht abzuholen, ist rechtswidrig.“

Wobei es kaum möglich sein wird, dass die Entscheidung revidiert wird. „Es gibt erschwerte Bedingungen. Es wurde höchstrichterlich festgestellt, dass nicht mehr als 150 Meter rückwärts gefahren werden soll“, sagt Ralf Felgenträger, Betriebsleiter beim Kreiswirtschaftsbetrieb. „Das ist für uns eine unangenehme Entscheidung. Es tut mir auch für den Anwohner leid.“ Die Unfallverhütungsvorschriften würden die Müllentsorgung direkt am Haus nicht mehr zulassen. Diese gelten zwar schon seit einigen Jahren. „Im konkreten Fall hatten wir das aber nicht auf dem Schirm. Es ging zum Glück viele Jahre gut“, so Felgenträger. Nun geht die Sicherheit vor.

Unfälle beim Rückwärtsfahren

Denn: Ja, es gab schon schwere Unfälle in ähnlich gelagerten Fällen. „Rückwärtsfahrende Fahrzeuge sind gefährlich. Gerade für Rentner und kleine Kinder“, sagt Stefan Boltz, Pressesprecher bei der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV). „Auch Schrittgeschwindigkeit ist verdammt schnell.“ Es hätte schon Verletzte und Tote gegeben. „Beim Fahrer kann das eine traumatisierende Wirkung haben, es ist ein enormer Stress.“ Auch Einweiser wären schon durch Unfälle zu Schaden gekommen. Und falls es zu einem Unfall kommt, kann auch das Thema Regress im Raum stehen. Das gilt es abzuwägen. Wobei Gerhard Schubert sagt: „Hier gibt es am Tag drei Spaziergänger mit Hund. Und das auch nur am Nachmittag.“ Die Gefahr für Leib und Leben sei also äußerst gering.

Was kann getan werden? Stefan Boltz von der DGUV sind aus anderen Regionen folgende Lösungen bekannt. Erstens: „Der Müll wurde zu Fuß von den Müllwerkern abgeholt. Dadurch entstanden dann allerdings deutliche Mehrkosten für den Bürger“, sagt Boltz. Zweitens: „Wenn vorhanden, wurden kleinere Fahrzeuge eingesetzt, die wendiger sind. In einigen Städten und Gemeinden habe es auch ein Vororttreffen gegeben, um andere Lösungen zu finden.“ Ein solches hat es in Atzendorf bisher nicht gegeben.

Die dritte Variante findet auch Gerhard Schubert gut. Sollte er im Anhörungsverfahren eine Verfügung der Berufsgenossenschaft (BG) zugeschickt bekommen, wünscht er sich: „Es ist auch erforderlich, dann einen Vororttermin mit einem sachkundigen Vertreter der BG zu vereinbaren, um den Gefährdungsgrad zu bestimmen, die Frage der technischen Hilfe zu klären und auch eventuell die Frage des Umdrehens vor dem Grundstück oder eine geänderte Streckenführung zu prüfen.“

Er hat da auch schon eine Idee. „Ich habe auf meinem Grundstück eine Fläche von acht Metern Breite. Da könnte man eine Wendemöglichkeit prüfen“, sagt der Anwohner. Bis jetzt gibt es aber vom Kreiswirtschaftsbetrieb keine Signale. Am Dienstag hätte die Tonne von Gerhard Schubert wieder geleert werden müssen. Sie blieb stehen. Wie schon am 2. Juni und am 19. Mai.