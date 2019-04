Hartmut Gorka, Manfred Brand, Bernd Lochmann und Dieter Krieg (von links) sind verärgert. Mit ihren Gelben Tonnen stehen die Anwohner an der Häuerstraße in Staßfurt, die vor ihren Häusern nun nicht mehr geleert werden. Foto: Enrico Joo

Die Anwohner der Staßfurter Häuerstraße wehren sich und werden ihre Gelben Tonnen nicht wie vorgeschlagen zur nächsten Kreuzung rollen.

Staßfurt l Die junge Frau mit der Brille fragt in die Runde und holt sich die Absicherung: „Also stellen wir die Tonnen wie immer an die Straße?“ – „Na klar“, ruft der Mann aus dem Hintergrund. „Wir reagieren doch nicht auf einen Flyer. Der kann ja von jedem kommen.“

Wie geht es weiter in der Causa Häuerstraße in Staßfurt? Die Firma Achtert leert die Gelben Tonnen nicht mehr vor der Haustür. Was machen die Anwohner? Die sind richtig verärgert. Bei einem Vororttermin der Volksstimme haben sich über 20 Anwohner mitten auf der Straße versammelt. 22 Familien wären betroffen, das entspräche etwa 50 Bewohnern. Ärger liegt in der Luft, Frust.

Nach hitzigen Wortgefechten, die sich vor allem gegen den Müllentsorger Achtert richten, steht fest: In einer gemeinsamen Entscheidung haben die Bewohner beschlossen, die Gelben Tonnen nicht wie gefordert zur nächsten vorwärts befahrbaren Straße zu schieben. Was passiert? Bleibt der Müll in den Tonnen? Der Freitag wird es zeigen. Dann sollen die Gelben Tonnen nämlich turnusmäßig das nächste Mal geleert werden.

Es muss etwas passieren

Der Zusammenschluss der Anwohner ist freilich als Zeichen zu werten, auch um den klaren Missmut mit der Entscheidung zum Ausdruck zu bringen. Sicher ist das Zeichen auch provokant. „Und wenn nichts passiert, dann ziehen wir uns Gelbe Westen über“, sagt ein Anwohner, auf die Proteste in Frankreich anspielend. Das war Sarkasmus. Zeigt aber, wie ernst es den Bewohnern ist. „Hier wohnen mehrere alte Leute, einer liegt im Krankenhaus. Wie sollen die die Gelben Tonnen nach vorn schieben?“

Jedenfalls ist allen vor Ort klar: „Es muss ganz schnell etwas passieren. Die Begründung ist an den Haaren herbeigezogen“, sagt einer. „Alle anderen Müllfahrzeuge fahren doch weiter rein. Das verstehe ich nicht. Vielleicht geht es auch nur um Geld?“, fragt eine Frau in die Runde. „Auf jeden Fall muss die Stadt etwas machen.“ Die Stadt Staßfurt weiß Bescheid. Allerdings nur über Umwege. „Die Firma Achtert hätte über den Kreiswirtschaftsbetrieb Meldung machen müssen“, sagt Wolfgang Kaufmann, Fachbereichsleiter Bauen der Stadt Staßfurt.

Meldung nicht erfolgt

Dieser wusste aber genauso wenig Bescheid. Erst der Hinweis der Volksstimme machte den KWB-Betriebsleiter Ralf Felgenträger auf das Problem in Staßfurt aufmerksam. Nach der ersten Anfrage meinte dieser zu den neuen Problemen: „Uns sind diese definitiv nicht bekannt.“ Felgenträger war kurz darauf aber selbst vor Ort in Staßfurt, hat sich ein Bild gemacht und steht im Kontakt mit der Firma Achtert und Achtert-Auftraggeber Tönsmeier.

Klar ist: „Dadurch gibt es eine deutliche Verschlechterung der Wohnqualität“, sagt Kaufmann. Die Stadt will sich kümmern, eine Wendemöglichkeit schaffen, um auch den Entsorgungsfahrzeugen von Udo Achtert eine Befahrung bis zum Ende der Straße zu ermöglichen. „Wir haben Verständnis für die rechtliche Situation, werden selbstverständlich darüber nachdenken“, so Kaufmann. Noch in dieser Woche soll es einen Vororttermin mit dem Stadtpflegebetrieb geben, um die Lage zu analysieren und nach Lösungen zu suchen.

Kostenfreie Idee

Platz für einen Wendehammer am Ende der Straße ist in der Häuerstraße nicht. Es wäre aber eben eine Option, die Freifläche in der Mitte mit den Steinen zu beschottern. Kosten und Umsetzungsmöglichkeit müssen dabei natürlich noch geprüft werden.

Eine andere Option wird von den Anwohnern selbst ins Spiel gebracht. So gibt es am Ende der Straße ein aufschiebbares Tor; dahinter befindet sich eine Einrichtung der Stiftung Staßfurter Waisenhaus. „Vielleicht könnte eine Möglichkeit geschaffen werden, das Tor zu öffnen, wenn die Müllfahrzeuge kommen“, sagt ein Anwohner. Denn diese könnten dort wenden, wenn das Tor offen stünde. Es müssten Absprachen zwischen der Stadt, der Firma Achtert, dem Kreiswirtschaftsbetrieb und der Stiftung Staßfurter Waisenhaus her. Es wäre aber zumindest eine Option, die kein Geld kosten und das Problem vollends lösen würde.

Von den Anwohnern wurde dann zum Teil auch die Forderung laut, bei einer neuen Ausschreibung solle sich nach einer anderen Firma für die Entsorgung umgeschaut werden. Auch, weil es bereits in anderen Kommunen Probleme gegeben hätte. Ralf Felgenträger sagt dazu: „Der Vertrag mit der Firma Achtert läuft zum Jahresende aus.“ Alles weitere sei spekulativ.

Dass bei Problemen mit den Gelben Tonnen schnell gehandelt werden kann, zeigt das Beispiel Hecklingen. „Dort wurde in der Adolfstraße ein Wendehammer eingerichtet“, sagt Udo Achtert. „In der Schunkelstraße wurde die Fläche entsprechend gekennzeichnet.“ Seitdem fahren die Müllautos dort wieder alle Häuser ab. Der Ball liegt nun bei der Stadt Staßfurt und beim Kreiswirtschaftsbetrieb, auch in der Häuerstraße in der Bodestadt eine Lösung für die abgehängten Anwohner zu finden.